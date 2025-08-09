El pasado martes 5 de agosto, Brad Pitt perdió a su gran pilar: su madre, Jane Etta Pitt, que falleció a los 88 años. Desde entonces, el actor de F1 atraviesa uno de sus momentos más difíciles, debido al fuerte vínculo que compartía con ella. En este proceso, Pitt se ha refugiado en el amor y apoyo incondicional de otra de las mujeres de su vida, Inés de Ramón, con quien mantiene una relación desde finales de 2022.

La empresaria se ha convertido en el gran sostén del actor, especialmente después de un pasado marcado por el tormentoso divorcio con Angelina Jolie. Según cuenta People, Inés de Ramón está volcada en "apoyar a Brad" en este duro trance. "Quiere estar ahí para él", explican, y detallan que la diseñadora de joyas está muy unida a la familia materna del intérprete.

Brad Pitt e Inés de Ramón empezaron a dar que hablar en 2022, cuando en noviembre fueron pillados juntos en un concierto de Bono, muy bien acompañados por Cindy Crawford y su marido, Rande Gerber. Hasta ese momento, Inés —que es empresaria y diseñadora de joyas— seguía casada con Paul Wesley, el protagonista de Vampire Diaries, y justo ese mismo mes confirmó su separación. Por entonces, una fuente contó a People que Brad e Inés ya llevaban "unos meses" saliendo. Pero no fue hasta septiembre de 2024 cuando se dejaron ver juntos y de la mano en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, acompañados de George y Amal Clooney. Ella tiene 32 años, él 61, pero para ellos la edad no es más que un número.