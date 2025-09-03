El verano es sinónimo de sol, mar y largas jornadas al aire libre, pero también de retos para nuestra piel. Tras semanas de exposición solar, altas temperaturas y ambientes más secos, la piel suele quedar deshidratada, con mayor sensibilidad e incluso con signos visibles de cansancio. La barrera cutánea se debilita, pierde su capacidad de retener agua y aparecen molestias como tirantez, rojeces o descamación. Es aquí donde resulta clave darle a la piel un cuidado específico y respetuoso, que no solo aporte hidratación inmediata, sino que también ayude a restaurar sus defensas naturales y devolverle su equilibrio.

Pensando en estas necesidades, la línea Aquatherm de Skeyndor ha sido desarrollada especialmente para pieles sensibles o reactivas. Sus fórmulas están enriquecidas con agua termal del manantial Salies-de-Béarn, en Francia, y sales minerales naturales, junto con activos de acción calmante, protectora y reparadora, convirtiéndose en una alternativa segura y eficaz frente a tratamientos más agresivos. El objetivo de Aquatherm es claro: reparar la función barrera, calmar la piel y devolverle la capacidad de adaptarse a los cambios climáticos y ambientales sin perder confort.

Dentro de la gama, un aliado que ayuda a hidratar y restaurar la belleza y bienestar del rostro es el Gel-Crema Contorno de Ojos, pensado para esa zona tan frágil y delicada. Su textura ligera y fresca proporciona alivio inmediato, al mismo tiempo que suaviza y mejora la apariencia de bolsas y signos de fatiga. Gracias a su fórmula con ceramidas, prebióticos, chlorella vulgaris, trigo sarraceno, alfa-bisabolol, beta-glucano y otros activos calmantes y reestructurantes, este contorno no solo hidrata, sino que también ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la mirada. Su uso diario, después de limpiar y tonificar, mediante suaves toques hasta su absorción, logra que la piel luzca más uniforme, descansada y luminosa.

Para quienes buscan dar un paso más en su rutina, la Crema SOS Calmante de Aquatherm es la respuesta inmediata ante las pieles que sufren de sequedad, irritación o incomodidad. Su fórmula única refuerza el microbioma cutáneo, restaura la función barrera y aporta una hidratación profunda. Es ideal para reducir rápidamente síntomas como quemazón, picor o hipersensibilidad, habituales tras la exposición al sol o cambios bruscos de temperatura. Basta con aplicar una pequeña cantidad en rostro, cuello y escote, tras la limpieza y tonificación, para que la piel recupere su elasticidad y bienestar. Su versatilidad la convierte en un básico tanto de día como de noche, y al combinarla con protección solar durante la mañana, se obtiene un cuidado completo frente a las agresiones externas.

Tratamientos en cabina que devuelven frescura y elasticidad a la piel

Existen momentos en los que la piel necesita un aporte adicional de hidratación, ya sea por cambios de estación, climas extremos, viajes, estrés o simplemente por la propia tendencia de la piel a deshidratarse. En estas situaciones, la piel pierde elasticidad y confort, y demanda cuidados más profundos que vayan más allá de la rutina diaria, buscando restaurar su equilibrio y vitalidad.

Entre los tratamientos faciales disponibles, uno de los que destaca por su acción intensiva y resultados visibles desde la primera sesión, es el tratamiento en cabina Power Hyaluronic, ya que al ser 100% ultrahidratante, equilibra la hidrodinámica natural de la piel y alcanza un grado óptimo de hidratación. Está indicado para pieles deshidratadas, con microrelieve irregular o pequeñas arrugas, ofreciendo un 90% de resultados visibles en una sesión, mejora del 100% en arrugas de deshidratación y un efecto ultrahidratante que devuelve frescura, elasticidad y confort inmediato.

Si bien se trata de un tratamiento potente, es importante recordar que cada piel es única y que sus necesidades pueden variar según la edad, el clima o el estilo de vida. Por ello, antes de elegir cualquier protocolo en cabina, siempre conviene contar con la orientación de un profesional, que pueda evaluar el estado de la piel y determinar cuál es la opción más adecuada para obtener resultados seguros, efectivos y duraderos.

Cuidado en casa para complementar los tratamientos profesionales

Por otro lado, para maximizar y prolongar los beneficios del tratamiento en casa, estos tratamientos se pueden complementar con fórmulas específicas que intensifican la hidratación y favorecen la reparación, ofreciendo a la piel un plus de frescura, suavidad y confort.

Un ejemplo es UNIQCURE Intensive Hydrating Concentrate, una ampolla hidratante de acción intensiva y prolongada que aporta directamente a la piel hidratantes naturales, agua termal y acetil glucosamina, precursor del ácido hialurónico. Gracias a esta combinación, la piel recibe un impulso inmediato de frescura, suavidad y elasticidad, convirtiéndose en una solución ideal para pieles secas, deshidratadas o con sensación de tirantez constante.

Además, para quienes desean incorporar un paso sensorial en su rutina de cuidado, la Power Hyaluronic Mascarilla hidratante intensiva es una opción práctica y altamente eficaz. Con su textura sorbete fresca y ligera, remineraliza la piel y le devuelve toda su hidratación en tan solo cinco minutos. Su uso regular permite mantener la piel suave, flexible y con un aspecto radiante, siendo especialmente recomendada para pieles que presentan signos visibles de deshidratación o falta de vitalidad.