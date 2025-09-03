No es champú: el truco sencillo para tapar canas sin necesidad de teñir el cabello y que recomiendan todas las peluquerías

La aparición de las canas es un fenómeno que sigue generando cierta preocupación en la sociedad española. Y es que con el paso de los años es habitual que estos primeros hilos plateados aparezcan entre nuestra cabellera, siendo un recordatorio del proceso de envejecimiento más que visible.

Ahora bien, también hay ciertos individuos que son fieles defensores de que esto ofrece sabiduría y experiencia a la persona en cuestión. Independientemente de ello, lo cierto es que aparecen cuando el pelo carece de melanina, bien sea porque no la tiene o porque se ha ido perdiendo progresivamente por el paso del tiempo.

En profundidad

Como bien sabemos, las canas no eligen un momento ni un lugar, simplemente un día aparecen y empiezas a convivir con ellas como si fueran una parte más de ti. Por lo general, la genética es la que determina en gran porcentaje cuándo y cómo blanqueará nuestro cabello.

Eso sí, el estrés también tiene una gran importancia. De hecho, son numerosas las investigaciones que plantean una relación entre el estrés y la pérdida acelerada de pigmentación. Tanto es así que la conexión todavía es objeto de estudio y análisis en la comunidad científica en la actualidad.

Más detalles

Por si fuera poco, otros factores como la alimentación y la salud, en general, también poseen cierta relevancia. Al parecer, la deficiencia de ciertos nutrientes, como la vitamina B12, hierro y cobre, se relaciona muy directamente con un aumento en la probabilidad de encanecimiento prematuro.

De igual forma, algunas condiciones de salud, incluyendo enfermedades autoinmunes y disfunciones de la tiroides, tienen el potencial de influir en la pigmentación del cabello. Ante este panorama, numerosas personas deciden teñirse para evitar las canas, ya sea por razones psicológicas o estéticas o para encajar en entornos más jóvenes.

A tener en cuenta

Hasta hoy. Y es que parece haberse puesto de moda un nuevo procedimiento, que se ha viralizado en redes sociales (más concretamente en TikTok) y espera ser tendencia de cara al 2026. Se trata del maquillaje de canas, para muchos algo muy desconocido.

Como si las barnizaras, esto logra un efecto mechado que le da a tu melena un toque único. Su fórmula, libre de amoníaco y enriquecida con proteína de trigo, aporta un color bastante sutil que ilumina todo el cabello, mientras lo nutre, engruesa y le devuelve un brillo natural. "Es el secreto para lucir auténtico y elegante", se puede leer en la citada red social.