Rafael Bueno, peluquero de Eva Longoria: "Usar siempre el mismo champú no es perjudicial si el este se adapta bien a tu tipo de cabello"

Con más de 25 años de experiencia en el mundo de la belleza, Rafael Bueno es un referente consolidado en el panorama de la peluquería profesional. El estilista ha sido galardonado al Peluquero Andaluz del Año en los Premios Picasso y Peluquero Español del Año en los Premios Fígaro, entre otros. Rafael Bueno, que cuenta con su propia firma capilar, ha peinado a celebridades como Paz Vega, Eva Logoria, Chenoa, India Martínez y Nathy Peluso.

El malagueño explica los errores más comunes a la hora del lavado capilar y cómo debemos utilizar los productos sobre el cabello. Uno de los grandes fallos que destaca es el lavar el pelo todos los días. El experto señala que "no es aconsejable ya que podemos eliminar los aceites naturales necesarios" y que "lo ideal sería hacerlo cada dos o tres días a menos que tengamos un cuero cabelludo muy graso o con condiciones especiales".

Cómo utilizar el champú y el acondicionador correctamente

El uso y la cantidad de estos productos es muy importante para mantener un pelo sano. El experto explica que "utilizar mucha cantidad de champú puede resecar el cuero cabelludo". "Lo aconsejable es usar una cantidad como el tamaño de una moneda, dependiendo el largo de tu cabello", apunta. Respecto al acondicionador, hay que aplicarlo solamente en medios y puntas ya que su mal uso podría "engrasar más la melena"

Bueno también destaca la forma en la que aplicamos el champú a nuestro pelo. "Lo aplicaríamos en medios y puntas y primero frotaríamos el producto en nuestras manos y después lo distribuiríamos de manera uniforme", señala.

¿Es necesario cambiar de champú cada cierto tiempo?

Uno de los grandes mitos dentro del cuidado del cabello es la necesidad de cambiar de champú cada cierto tiempo para no perjudicar el cuero cabelludo. El peluquero desvela esta incógnita: "Usar siempre el mismo champú no es perjudicial si el este se adapta bien a tu tipo de cabello y cuero cabelludo. Puedes utilizarlo a largo plazo sin problema".

A pesar de no ser perjudicial, el malagueño si recomienda "tener dos diferentes según las necesidades estacionales de nuestro cabello o para alternar si notas cambios en tu melena"

Como evitar la caspa o el encrespamiento según el experto

Igual de importante es aplicar bien los productos como luego aclararlos. Una de los principales motivos por los que tenemos caspa es por no haber enjuagado bien el cabello. Para asegurarnos que lo hemos hecho bien, hay que aclarar el pelo" hasta que el agua salga clara".

Otro factor que perjudica al cabello y provoca encrespamiento es la utilización de agua demasiado caliente. El experto explica que aplicar una temperatura tan alta sobre el pelo "reseca el cuero cabelludo y abre demasiado la cutícula del cabello". "Lo aconsejable es utilizar una temperatura media o tibia y al aclarar, apostar por agua más fría para conseguir mayor brillo en el cabello", recomienda Bueno.

Cómo utilizar las herramientas de peinado

El peluquero también hace mención a cómo debemos peinarnos para que el cabello no sufra y que tipo de herramientas son adecuadas en cada situación. "Es importante utilizar productos protectores para que el cabello no sufra, al igual que dependiendo el tipo de cabello que te tengamos, la temperatura tendrá que ser mayor o menor según la fibra capilar y del estado en que se encuentre nuestra melena".

Rafael Bueno en los Premios Fígaro

Respecto a si podemos utilizar el mismo peine tanto para el cabello mojado como seco, Rafael Bueno lo tiene claro: "Peinar el pelo mojado con el cepillo habitual es un error porque puede causar más daño del que parece, ya que el cabello mojado hincha la fibra capilar, lo que la vuelve más elástica y propensa a la rotura". Por este motivo, señala que "deberíamos usar peines de púas anchas o un cepillo especial para cabello mojado".

"Un buen protector térmico es uno de los productos que nunca nos puede faltar y ahora en esta época del año un protector solar capilar que contenga filtros solares especiales", aconseja el malagueño sobre los productos imprescindibles en casa.

Por último, Rafael Bueno aclara la efectividad de algunos tratamientos caseros: "Muchos parecen naturales e inofensivos pero no siempre son seguros o adecuados para el cabello. De hecho, algunos remedios populares pueden causar deshidratación, rotura, acumulación de residuos y daños químicos en la estructura capilar a largo plazo si no se utilizan correctamente".