MM DOUBLE MINDS y ROYAL PRODUCTION COMPANY lideran desde España la campaña global para el nuevo Body Mist de Calvin Klein

La consultora estratégica MM DOUBLE MINDS, en colaboración con la productora ROYAL PRODUCTION COMPANY, ha sido seleccionada para la creación y ejecución de la campaña de lanzamiento global del nuevo Body Mist de Calvin Klein, la última innovación en el porfolio de fragancias de Coty Inc. Este hito posiciona a la industria creativa española en el centro del escenario mundial, demostrando su capacidad para liderar proyectos para marcas icónicas.

El proyecto ha contado con un equipo creativo de primer nivel internacional para asegurar una ejecución impecable. El desarrollo estratégico y creativo ha sido obra de la consultora DOUBLE M MINDS, fundada por María Domecq y María Fuster. La producción, liderada en su integridad por ROYAL PRODUCTION COMPANY, ha contado con un elenco artístico formado por el reconocido fotógrafo Stuart Winecoff, mientras que el campaign film ha sido realizado por el director Alexandro Pissorious.

El resultado es una propuesta visual que, sin perder la esencia que Calvin Klein ha grabado en la memoria colectiva —frescura, sensualidad y una oda al cuerpo—, se actualiza con un lenguaje contemporáneo. La campaña revisita los códigos estéticos de los 90 y 2000, incorporando un matiz orgánico y natural que refleja las nuevas tendencias del consumidor.

Sobre el concepto, Javier Zotes Ciancas, Senior Vice President de Calvin Klein Fragrances en Coty, comenta: "Queríamos crear algo muy simple y accesible, similar a nuestra ropa interior. Fresco y sin esfuerzo". Esta visión se materializa en una campaña que refuerza el ADN de la marca con una narrativa moderna y universal.

Con esta colaboración, ROYAL PRODUCTION COMPANY y MM DOUBLE MINDS no solo refuerzan su posición como empresas estratégicas para marcas globales, sino que también reafirman el valor del talento español para competir y liderar en el mercado internacional del lujo y la cosmética.