Hablemos de epigenética y lo mucho que puede ayudarte a silenciar esos genes que aceleran el envejecimiento

¿Has oído hablar de la epigenética? Es una rama de la biología que estudia cómo factores externos, tales como la alimentación, el estilo de vida o el entorno, pueden influir en la expresión de nuestros genes sin alterar su secuencia. Es decir, pueden activar o silenciar genes sin modificar el ADN en sí.

Estos cambios epigenéticos son reversibles y abren un nuevo campo de posibilidades, también en estética. Hoy sabemos que el envejecimiento cutáneo no depende solo del paso del tiempo, sino que está estrechamente ligado a factores como la radiación solar, el estrés o la contaminación. La epigenética permite entender cómo estos estímulos afectan a las células de la piel, y cómo podemos intervenir para retrasar sus efectos.

Begoña Zamacois, farmacéutica y Brand Manager de HD Cosmetic Effiency, nos recuerda que esta regulación también influye directamente en procesos clave como la regeneración celular, la inflamación crónica o el envejecimiento cutáneo, de ahí que se haya vuelto tan interesante para el mundo de la belleza. "La cosmética epigenética utiliza activos que actúan como moduladores de la expresión genética cutánea. Como si fuera un interruptor, es capaz de activar los genes implicados en la juventud y la defensa celular, y silenciar aquellos que aceleran el envejecimiento. Es un enfoque inteligente y preventivo, que permite trabajar desde el origen molecular del deterioro cutáneo".

¿Qué beneficios aportan estos productos a la piel?

Zamacois explica que los tratamientos con acción epigenética actúan sobre los procesos más profundos del envejecimiento cutáneo, reprogramando la piel para un mejor funcionamiento. Entre sus principales beneficios destacan:

Estimulación de la síntesis de colágeno y elastina, mejorando la firmeza y elasticidad de la piel.

Optimización de los mecanismos de reparación celular, favoreciendo una regeneración más eficiente.

Reducción de la inflamación crónica de bajo grado asociada al envejecimiento.

Prolongación de la longevidad celular, manteniendo las funciones cutáneas en su estado óptimo durante más tiempo.

"En conjunto, este tipo de formulaciones contribuyen a una piel más resistente, joven y funcional, con una mejora visible en textura, luminosidad y firmeza a largo plazo".

Productos HD con acción epigenética:

HD Mask Calm & Restore de HD Cosmetic Efficiency

Una mascarilla calmante regeneradora para todo tipo de pieles, especialmente las sensibles, irritadas o agredidas, con textura ligera y una combinación de activos que proporciona una sensación de confort instantáneo y refrescante, así como 3 efectos inmediatos indispensables para pieles con estas condiciones:

Efecto protector de la barrera cutánea gracias al complejo hidratante de 72 horas con manteca de karité y ácido hialurónico de alto peso molecular.

Efecto calmante y descongestivo, a través de los biosacáridos, el bisabolol y la ramnosa.

Efecto reparador, con la centella asiática.

Redefiner Serum de HD Cosmetic Efficiency

Este serum incorpora EpigenCur®, un exclusivo cóctel de principios activos con mecanismo de acción epigenético. Este compuesto actúa directamente sobre la salud celular, ayudando a proteger la piel de los efectos del estrés y optimizando la expresión de los genes responsables de su firmeza y elasticidad.

Entre sus componentes clave también destacan:

Biopolímero tensor: proporciona un efecto lifting inmediato, haciendo menos visibles las líneas de expresión.

Scutellaria baicalensis: mejora la elasticidad y actúa como reafirmante.

Dermochlorella: reduce las ojeras y unifica el tono de la piel.

HD XCALP HD Cosmetic Efficiency

Es una línea agender formulada para contrarrestar estos efectos a través de la ciencia epigenética. Compuesta por tres productos, esta gama ofrece un cuidado capilar integral con antioxidantes que combaten los radicales libres, nutrientes para las células madre del folículo piloso y prebióticos para mantener un microbioma capilar equilibrado. Está compuesta por:

XCALP Champú: limpiador suave que fortalece el cabello, mejora el brillo y elimina la suciedad.

XCALP Serum: concentrado estimulante que hidrata y fortalece tanto el cuero cabelludo como el cabello.

XCALP Tratamiento Intensivo: sistema antioxidante que mejora la densidad, vitalidad y flexibilidad del cabello, además de combatir los radicales libres responsables del envejecimiento capilar.