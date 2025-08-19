Copenhague style: estas son las tendencias de belleza que adoran las chicas danesas

El auge del scandinavian style ha hecho que la Copenhage Fashion Week SS26, celebrado hace unas semanas, se haya convertido en uno de los enclaves favoritos de los amantes de la moda y la belleza. Desde la pasarela, hasta el street style, la ciudad se llenó de propuestas que abrazan el estilo minimalista, fresco y funcional, y prometen conquistarnos durante los próximos meses. El secreto de este estilo gira en torno a una piel perfectamente cuidada, un maquillaje 'efforless' y cortes bob que se enriquecen con el uso de accesorios.

Hemos visto conceptos nuevos, paletas de colores únicas y el regreso de la clean girl a través de la glass skin, los tonos nude y un efecto natural. Influencers de todo el mundo se han bautizado ellas mismas como Copenhagen Girls, y nos dan claros ejemplos de cómo aplicar estas directrices en nuestro día a día.

Cómo aplicar el Copenhague style sin morir en el intento

Para replicar ese estilo tan desenfadado, pero perfectamente cuidado de las chicas danesas, debes saber que la clave radica en cuidar tu piel al máximo para que luzca saludable y luminosa. Para ello, optan por productos con un plus de hidratación, que protejan la barrera cutánea del clima extremo, y antioxidantes capaces de unificar el tono y estimular la producción de colágeno.

Al convertir la piel en la protagonista absoluta, el maquillaje se vuelve sutil y con ese plus de tratamiento que te dan firmas como Fenty Beauty, Clinique o Charlotte Tilbury. Apuestan por bases y correctores ligeros, productos multifunción en formato cremoso y colores naturales como el melocotón y el rosa, que se funden estratégicamente para crear looks 'makeup, no makeup'.

El acento lo ponen los labios, ultra hidratados con bálsamos translúcidos o con un ligero color en tono cacao, que nos recuerdan a lo que hemos visto este verano. Otra opción es añadir un perfilado en tonos marrón o nude, siempre más oscuro que el labial y difuminados para suavizar el contraste.

En cuanto al cabello, la tendencia más clara nos invita a jugar con los accesorios: gorritos de encaje o ce croché, pañuelos, bandanas, pinzas, horquillas, que decoran melenas en capas, onduladas, con un plus de movimiento y volumen. En cuanto al largo, vemos dos propuestas claras. Por un lado, el espíritu bohemio que llega en forma de cabelleras largas y trenzas relajadas, o cortes bob con capas frontales, flequillos de cortina y rayas al medio, que aportan versatilidad al peinado.

Si quieres integrar esa forma de entender la belleza desde un ángulo limpio, sencillo y favorecedor, aprende a detectar esas firmas que miman tu piel, la protegen y no la ocultan detrás de capas de maquillaje. Ríndete ante lo artesanal y combínalo con detalles vanguardistas, para enriquecer tus looks al máximo.

Belleza danesa: 10 básicos para recrear el estilo de la temporada

1. My Beeloved oil - Aceite seco nutritivo y reparador de Apivita

Un aceite 100% natural seco multifunción, que proporciona nutrición, protección y reparación para el cuerpo, cabello y rostro, al mismo tiempo que deja la piel sutilmente perfumada con un glow radiante y un tacto sedoso.

Es el complemento perfecto a cualquier rutina de belleza durante todo el año:

Protege frente a los agresores externos, preservando la luminosidad y resistencia de la piel y cabello gracias al propóleo.

Nutre en profundidad y ofrece un efecto glow gracias a los 6 aceites preciosos, una mezcla única de 3 aceites vegetales nutritivos, combinados con 3 aceites esenciales revitalizantes.

Rellena y repara la piel y el cabello, dejándolos suaves y luminosos gracias al 7% de escualano.

2. Retin Pro Age Advanced Cream de Toskani

Crema altamente absorbente que brinda una sensación nutritiva. Esta fórmula incluye un compuesto innovador derivado del ácido hialurónico, así como ingredientes de origen vegetal con propiedades similares al retinol, que ofrecen un potente efecto antiarrugas, suavizante de imperfecciones y unificador del tono de la piel.

3. Pentagram: Serum base+ ácido hialurónico + argireline + vitamina C

Esta fórmula personalizada ofrece un potente efecto antiedad, atacando las líneas de expresión desde la relajación muscular con Argireline, potenciando la firmeza y luminosidad con la Vitamina C, y asegurando una hidratación óptima con el Ácido Hialurónico. Este trío no solo combate signos visibles del envejecimiento sino que también mejora la textura y uniformidad de tu piel.

4. Eau Thermale - Crema de Agua de Uriage

La gama EAU THERMALE encapsula el poder hidratante del Agua Termal de Uriage en forma de cuidados dermatológicos expertos y eficaces.

Combinado con ingredientes activos hidratantes reconocidos, revitaliza todo tipo de pieles, incluso las más deshidratadas. La crema con una textura ligera se funde delicadamente con la piel y la infunde su complejo hidratante único. La piel está hidratada, se siente suave y flexible; la tez recupera su resplandor.

5. Energizing Eye Masks de Grace & Stella

Mascarillas de ojos con propiedades refrescantes y desinflamantes para revitalizar tus ojos cansados, brindándote un brillo juvenil y revitalizado. Estas mascarillas doradas, ricas en nutrientes, actúan para reducir la apariencia de bolsas y ojeras, especialmente al mantenerlas frías.

6. Hydra Vizor Huez - Crema hidratante con color - SPF 30 mineral de Fenty Skin

Esta crema hidratante con color protege la piel del sol gracias a su protección solar mineral SPF 30. Hidrata la piel, mejora su elasticidad y reduce visiblemente los poros y las manchas oscuras. Cada uno de los 10 tonos son modulables y tiene un acabado natural y luminoso, con el nivel de pigmentación perfecto para combatir la opacidad. Además, es recargable.

7. Peach Glaze Glow Niacinamide Serum de Olehenriksen

Un suero a base de melocotón, clínicamente elaborado para iluminar y rellenar instantáneamente la piel con una hidratación rica en antioxidantes para un brillo jugoso y glaseado.

Este jugoso suero de melocotón ilumina instantáneamente y con el tiempo. Rellena inmediatamente con una hidratación rica en antioxidantes que dura hasta 8 horas y refina el aspecto de los poros.

8. Luminous Silk Cheek Tint Colorete Líquido Larga Duración de Giorgo Armani

Los 6 tonos vibrantes que se funden a la perfección con tu piel: Rosy Peach, Bold Pink, Flaming Red, Delicate Mauve, Intense Berry y Vivid Coral, los tienes en Primor. La tecnología de este colorete líquido, inspirada en acuarelas, combina un color intenso con una mixtura ligera. Su textura única se extiende en una película ultra fina que no remueve el maquillaje y que se puede construir, desde un colorete con tono natural hasta uno más intenso. Su aplicador, inspirado en el formato de labial líquido de Armani, permite una aplicación cómoda.

9. Even Better Clinical SPF50 de Clinique

En Primor encontrarás esta base ligera con SPF 50 y una fórmula rica en vitaminas para lograr una piel más radiante y sana y conseguir ese look glass skin. Dermatológicamente testada. Segura para pieles sensibles, con una cobertura ligera y una fórmula con un extra de vitaminas.

10. Trace'd Out - Lápiz de Labios de Fenty Beauty

Como hemos visto que el labio perfilado con acabado difuminado se ha convertido en un must del maquillaje escandinavo. Un lip liner preciso, seguido de un suave degradado, logra ese efecto voluminoso y natural, y este lápiz de Fenty Beauty es el aliado perfecto para recrearlo.

Un lápiz de labios cremoso de larga duración y pigmentado, con acabado mate aterciopelado, con una textura rica que no se borra ni se seca. Se desliza por tus labios y se fija como tinta. Su paleta de tonos universales favorece todos los tonos de piel y perfila, define y rellena los labios con precisión para realzar cada look y hacer que la barra de labios dure más tiempo.