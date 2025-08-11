El nuevo esmalte de Mercadona para la pedicura: resalta el bronceado con tono vibrante

Llevar la manicura se ha convertido en una parte más de nuestro estilismo personal. Las hay de acabado clásico y sofisticado como el nude atemporal, versiones minimalistas con líneas limpias como la francesa o opciones cargadas de creatividad con diseños más llamativos, como las uñas en relieve 3 D.

No obstante, más allá de la manicura, donde este verano predominan los tonos pastel (en especial el amarillo mantequilla), esta época estival también es el momento perfecto para presumir de pedicura.

Por ello, desde Mercadona, que cuenta con una amplia gama de belleza y cuidado personal, han lanzado un nuevo esmalte, ideal para lucir con sandalias y realzar el bronceado.

Se trata del tono 126, un rosa fresa intenso y saturado que combina a la perfección con pieles morenas, así como con una sandalia en color marrón o acabados metalizados. Asimismo, su efecto visual es tan profesional que casi parece de salón, a un precio accesible de 2,50 €.

Más tonos para el verano

Además del mencionado color, este verano también destacan otros tonos como el clásico rojo y los neutros pulidos (beige, blanco lechoso y rosa empolvado). Asimismo, para quienes buscan un toque de color sin caer el típico rojo, el coral, fucsia, turquesa y amarillo mantequilla se imponen como favoritos.