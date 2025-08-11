María Baras, peluquera: "Uno de los errores más normales es seguir usando los productos que usas durante todo el año y no comprar productos específicos para el verano"

Mantener el pelo saludable durante el verano es uno de los mayores retos. Tras exponerlo al sol o al agua de la piscina y el mar, el cabello se deteriora si no le damos un cuidado específico. Si además, eres una persona con cabello teñido, tendrás que seguir unos pasos concretos para conseguir un pelo bonito durante toda la temporada. Para ello, María Baras, peluquera y directora artística de Salón Cheska, explica en una entrevista a Telva, los consejos que debes seguir durante estos meses calurosos.

Muchas personas deciden cambiar su look durante el verano para mostrar un aspecto más fresco. Si es tu caso y aún no tienes decidido el color, lo mejor es acudir a un profesional que te guíe en cuáles son las técnicas y tonos que mejor pueden quedar según tu colorimetría. María Baras explica que lo más demandado están siendo los degradé trabajando la base con babylights y haciendo un poco de balayage. Con esta técnica podemos conseguir "esas melenas besadas por el sol", según la peluquera.

Esta opción es válida tanto para rubias como castañas y procura que la raíz quede lo más natural posible. "Se llevan este año los rubios como cálidos, un poco más dorados, más mantequilla y siempre en degradé", destaca también la experta como una de las tendencias de este verano. "Es lo que más gusta a nuestros clientes porque es lo más natural y no te exige tanto mantenimiento", añade ya que el tratamiento puede durar entre cuatro y seis meses. "Hay gente que se lo hace una o dos veces al año solo, porque con esta técnica te va creciendo el pelo y se queda super integrado y precioso", continúa.

Los errores más comunes en cabellos teñidos

María Baras también cuenta cuáles son los errores que mas se cometen en los cabellos teñidos. En primer lugar, destaca la elección de productos dependiendo la época del año. "Uno de los errores más normales es seguir usando los productos que usas durante todo el año y no pasar a comprar productos específicos para el verano que traten la oxidación de tu cabello", aclara.

La experta recomienda utilizar un champú para cabellos teñidos ya que cuentan con mayor cantidad de antioxidantes. "Siempre que te laves el pelo aplica acondicionador y, por lo menos, una vez a la semana sustituye el acondicionador por la mascarilla", aconseja.

María Baras recomienda estos cuidados capilares

Cualquier tratamiento necesita un buen cuidado capilar y si este, se realiza durante la época veraniega, tendremos que estar más atentos aún. Para ellos, María Baras aconseja la importancia de un buen trabajo previo y el asesoramiento de un profesional.

Para ella, es fundamental un corte de pelo recomendando un sellado de puntas. "Eliminando lo mínimo se consigue sellar el cabello, dejándolo más fuerte y resistente", asegura. Respecto a los productos aconseja aquellos que garantizan una coloración saludable y los más natural posible. También destaca la técnica del degradé ya que es la más fácil de mantener y evitarás algunos problemas durante los meses de más calor.

Si has optado por teñir tu pelo para cubrir las canas, la directora artística de Salón Cheska señala que: "Es un trabajo de tu colorista elegir el tono y los productos que menos se oxide para estos meses".

Cuidados en casa según Baras

Acudir a un salón de belleza ayudará a potenciar un pelo bonito, pero es fundamental mantener ese cuidado capilar en casa si quieres mantenerlo sano. Además de aplicar mascarilla con más frecuencia, el uso de crema solar y de gorros, Baras nos desvela su gran truco para mantener tu pelo con fuerza y brillo: el uso de aceites.

"Después de lavar el pelo hay que aplicar sobre el cabello mojado un aceite especial, que lo hidrata y protege durante todo el día", explica la experta y destaca que es un producto esencial en tu neceser.

Una de las recomendaciones de María Baras es el Young Again de Kevin Murphy. Contiene fuertes antioxidantes y entre sus ingredientes está el aceite de cáscara de limón, el de girasol y el extracto de la hoja de Camellia. Un aceite infalible que garantiza una absorción rápida, a la vez que protege de los rayos UVA y del calor.