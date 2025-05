Nat Cebrián, estilista y creadora de contenido: "Lo que no falta en mi rutina de skincare es un buen limpiador, una bruma y unos eye patches"

Nat Cebrián es más que una influencer que ha conquistado a miles de corazones con su estilo fresco, su cercanía y su manera de entender la belleza como un viaje interior. Después de ocho años en redes-fue una de las pioneras- la creadora de contenido ha lanzado su primer libro, ¡No tengo nada que ponerme!, un método que nos invita a repasar la relación entre la ropa, la piel y el alma.

En este diálogo íntimo, la autora nos revela no sólo los secretos que le hacen brillar por fuera, sino también las reflexiones que le han transformado por dentro. La moda, la imagen y el autocuidado son para ella un ejercicio de amor propio y un recordatorio de que todo está en nuestro interior.

¡Felicidades por el lanzamiento de '¡No tengo nada que ponerme!' ¿Qué ha supuesto para ti este proyecto a nivel personal y profesional?

¡Muchas gracias! A nivel personal, ha sido un auténtico reto y una nueva aventura. Siempre he soñado con escribir mi propio libro pero jamás pensé que llegaría el momento. Así que poder hacerlo realidad ha sido increíble. A nivel personal ha sido muy gratificante y una auténtica transformación; me he abierto en el libro, he compartido experiencias y mi proceso. Así que estoy muy contenta y orgullosa con el resultado.

El método 'Encuentra tu estilo' que presentas en el libro, ¿Cómo crees que se relaciona con la autoestima y la confianza en una misma?

Es la base del método y por eso el primer capítulo es sobre coaching y conocerse una misma. Creo que es fundamental tener claro quién quieres ser y cómo quieres que te vean para poder trabajar en ello. Sino el resto de herramientas no sirven para nada. Hay que empezar dentro para poder mostrar fuera.

¿Qué crees que ha cambiado en tu relación con la moda y el estilo desde que escribiste este libro?

El libro muestra mi propio camino de transformación y de cambio después de una mala época en mi vida. Los 7 pasos que conforman el método son momentos que he vivido y por los que he tenido que llegar hasta aquí. Yo también me sentí perdida, yo tampoco me encontraba ni me reconocía en el espejo. Por eso este libro me ha enseñado a volver a empezar y lo importante que es tanto la ropa como el estilo para estar bien con una misma.

Como experta en estilo y comunicación, ¿qué papel crees que juega el cuidado de la piel en la construcción de un estilo personal?

Al fin y al cabo, la imagen es un cúmulo de muchas cosas; desde el cuidado por los accesorios hasta el skincare. Muchas mujeres sufren por el estado de su piel y es una gran inseguridad. Así que es algo a tener en cuenta.

¿Tienes algún ritual de belleza o producto que nunca falte en tu rutina diaria?

Sin duda un buen limpiador, ya que paso mucho tiempo maquillada. También me encantan las brumas ya sean para refrescarme o con algún tipo de activo como los tónicos. Y soy fan de los eye patc.

¿Cómo adaptas tu rutina de belleza cuando viajas o tienes una agenda muy ajetreada?

Soy muy práctica y también realista. Después de un largo día tengo una rutina más breve y rápida para no demorarme mucho. Cuando viajo ya tengo un neceser preparado con todo el skincare para que, cada vez que hago la maleta, no tenga que pensar en ello. Al igual que con la ropa, es básico la practicidad para que el proceso sea más fácil.

La menopausia y los cambios hormonales suelen impactar en la piel y en la imagen. ¿Crees que hay suficiente conversación sobre ello en la industria de la belleza?

No, creo que todavía quedan muchos temas por romper. Pero existe una doble moral, en la que temas que no deberían ser tabúes siguen siéndolo. Aunque creo que cada vez más son las mujeres que se atreven a hablar con naturalidad ayudando a muchas otras.

¿Qué importancia le das a la sostenibilidad y a la ética en tu consumo de productos de belleza?

Cada vez más, tanto en belleza como en moda. Incluso hay un capítulo donde hablamos de comprar de forma más sostenible y ética. Creo que con la edad aprendes a valorar la calidad vs la cantidad.

Después de tanto tiempo frente a las cámaras y redes sociales, ¿Cómo ha cambiado tu relación con tu propia imagen?

Ha cambiado y seguirá cambiando seguramente. No me gusta etiquetarme y quiero animar a la gente a que no se estanque en un estilo. La moda está para ayudarnos, para divertimos y acompañarnos en las diferentes etapas de nuestra vida. De eso se trata: siempre puedes volver a empezar. Después de escribir este libro y de pasar por todos los pasos me di cuenta de que ya he encontrado mi estilo.

¿Podrías compartir un truco de belleza que siempre te haya funcionado y que recomiendes a otras mujeres?

Mi amiga Carla, que es muy coqueta, una vez me dijo que le encantó un truco que le conté en uno de mis reels: "cuando te pongas los polvos bronceadores no olvides poner un poco en la cuenca del ojo". No solo te servirá como sombra sino que unificará todo el tono del rostro.

Por último, para las lectoras de belleza y lifestyle: ¿cuál es tu mantra diario o frase que te recuerda quién eres y te empodera?

Me gusta pensar que todo lo que necesito ya está dentro de mí.