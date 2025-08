Resuelto el debate de todos los veranos: una farmacéutica clara como funciona el factor 50 en la crema solar y no te protege durante 50 minutos

Aunque deberíamos protegernos de la exposición solar durante los 365 días del año, es durante los meses de verano cuando esta cuestión cobra especial importante. Las largas jornadas en la playa bajo el intenso sol pasa factura a nuestra piel. Es más, son numerosos los estudios que sostienen que la exposición solar prolongada se trata de una auténtica amenaza para nuestra salud de nuestra piel, no solo visiblemente, sino también en forma de quemaduras y otras graves enfermedades.

Ante ello, conocer cuáles son las diferencias entre los distintos factores de protección solar, índices y formas de aplicación es vital para reducir las complicaciones y los riesgos. Precisamente, uno de los peligros que existe acerca de la crema solar es la desinformación y los numerosos bulos que circulan por las redes sociales. Recientemente, una farmacéutica ha resuelto el eterno debate de cada verano y aclara las dudas de una influencer sobre el significado del número que encontramos tras el SPF.

Cómo funciona el factor de protección solar

Una conocida influencer en redes sociales comentó el otro día a través de una historia en Instagram una duda que en realidad muchos tienen: ¿Qué significa el factor de protección? ¿Equivale al número de minutos que estamos protegidos de la radiación solar? Una farmacéutica, a través de su perfil @epidherme, ha querido despejar todas las cuestiones: "Hay varios conceptos que aclarar primero, y es que el SPF 15, 30 o 50 en realidad no indica los minutos que estás protegido. Se trata de un indicador que compara cuanta radiación puede aguantar nuestra piel sin quemarse utilizando el protector solar frente a la que aguantaría sin él", explica.

¿Qué significa realmente el número tras el SPF de un protector solar? Hoy aclaramos todas tus dudas. ¡El SPF 15, 30, 50 NO indica los minutos que estamos protegidos! Se trata de un indicador que compara cuanta radiación puede aguantar nuestra piel sin quemarse con el protector solar, frente a la que aguantaría sin él. Pero no tiene en cuenta que nunca nos ponemos la cantidad adecuada de producto, que nos bañamos, sudamos, nos secamos con la toalla o nos rozamos con la ropa. Quédate hasta el final que te lo resumimos todo de forma súper clara y fácil. Ah, y necesitamos Parte II para poder explicaros todo sobre los protectores solares y la radiación UVA, que poca gente habla de ella. Así que activa notificaciones y no te lo pierdas.

"Aunque no es exactamente así, pondremos un ejemplo para que se entienda mejor. Imaginemos que mi piel, que no es la misma que la tuya, aguanta sin protección solar diez minutos sin quemarse con un SPF 15, pues aguantará 10 minutos por 15, que son unas 2 horas y media. Con un factor del 30 unas 5 horas y con 50 más de 8 horas", añade. Y recuerda que se trata de una interpretación teórica, que no se refleja a la realidad. ¿Los motivos? Nadie se aplica la cantidad adecuada que "son unos dos miligramos por cada centímetro cuadrado. Es decir, con una aplicación al día, un bote nos debería durar unos 5 días, cuando ni se acerca", sostiene.

¿Cada cuánto hay que reaplicar?

La farmacéutica también aclara si hay que reaplicar la crema solar después de cada baño. "Si el envase pone que es resistente al agua, mantendrá su protección durante 45 minutos de baño, y si es muy resistente unos 80 minutos", explica en el vídeo. Eso sí, existen unas cuantas limitaciones y hábitos que debemos tener en cuenta. "No vale echarse el protector solar y tirarse al agua inmediatamente, tenemos que darle un margen para que se absorba o perderemos parte de la cantidad. Tampoco si sales del agua y te secas con la toalla, ya que con el roce también quitamos parte", comenta.

En resumen, utiliza siempre un protector solar SPF 50 o 50+ que también cubra la radiación UVA y reaplica mínimo cada dos horas, si estás muy expuesto cada menos. Ante la duda, reaplica tras cada baño.

| Fuente: Istock