Raquel González, cosmetóloga, sobre si es correcto aplicar retinol en verano: "Todo viene del temor infundado de que sensibiliza la piel"

Raquel González lleva un largo recorrido profesional entre la cosmética y el cuidado de la piel. Tras pasar por Sephora o Harrods en Londres, entre otras, la experta ha fundado su propia marca llamada Byoode (transcripción fonética de beauty en inglés).

Entre sus objetivos principales se encuentra conseguir productos con alimentos extraído. Por ello, en plena época estival, Raquel González habla de cómo debemos cuidar nuestro cuerpo durante estos meses de playa y calor.

En primer lugar, la experta ha especificado la diferencia entre retinol y retinal: "Ambos son derivados de vitamina A, aunque son moléculas diferentes. El retinal supone un avance frente al retinol tradicional porque ofrece mayores resultados con muchos menos efectos secundarios ya que es mucho más gentil con la piel. Que sea menos invasivo no implica que sea menos eficaz. De hecho, está comprobado que es hasta 11 veces más rápido que el retinol tradicional en su acción para mejorar la firmeza, textura y tono de la piel", explica, tal y como recoge la revista Telva.

Al destacar el retinal como una opción más beneficiosa para la piel, es importante saber cómo incorporarlo correctamente en la rutina. "Con casi todos los retinoides es necesario 'retinizarse'. Esto se hace para asegurar que la piel se acostumbra al activo y ayuda a evitar efectos secundarios como la posible rojez o el pelado, aunque con las fórmulas de última generación ocurre cada vez menos. Cuando empezamos con retinal y con retinol, ese período es de alrededor de un mes. Un proceso en el que iremos usando en tiempo alterno, espaciando cada vez menos el uso del retinal hasta acabar aplicándolo a diario, cada noche", ha puntualizado.

En este contexto, sobre si debemos dejar de usar retinal durante el verano, la experta en cuidado facial señala: "Es más que común y es uno de los mayores errores que podemos hacer. Todo viene del temor infundado de que el retinal o el retinol sensibilizan la piel, pero esto no es así, y menos aún si ya has pasado la fase de retinización y lo aplicas a diario sin problema".

Y añade: "Para más inri, el verano es una época perfecta para empezar con retinal, ya que la piel tiende a estar más fuerte en verano y requiere un extra de renovación por la sobreexposición al sol. Sobre si mancha o no mancha... lo que mancha es el sol, no e retinal. De hecho, el retinal es una antioxidante, como la vitamina C o la niacinamida, y contribuye a evitar las manchas y proteger la piel".

Además, advierte que dejar el retinol durante el verano puede ser algo muy perjudicial para nuestro cuidado, ya que estaríamos desaprovechando años de trabajo de la piel. "Aquí, me gusta siempre hacer un símil con nuestro pelo. ¿Verdad que, si te dejas de teñir, te sale raíz y poco a poco tu pelo vuelve a su color natural? Con la cosmética pasa lo mismo. Si tu piel tiende a envejecer por un proceso natural y lo que lo frena son cosméticos con activos como el retinal, pero si los dejas de aplicar, tu piel volverá a su naturaleza y se marcarán más los signos de la edad. Según los estudios, en tan solo 60-90 días podríamos perder los efectos del retinol logrados en años. Por eso no tiene sentido dejarlo", aclara.

Cómo utilizar el retinal en verano

"Es tan sencillo como usarlo de la misma forma en que lo usas en invierno: cada noche, seguido de una crema hidratante que haga protección. Solemos incidir en la importancia de aplicar crema solar con SPF 50 por el día, pero no por el retinal en sí, sino porque el verano ofrece muchas horas de sol, estamos muy sobreexpuestos y sin un escudo solar, por mucho que usemos antioxidantes o retinoides, la piel sufre", explica sobre el modo de uso.

Aunque es común escuchar que no se puede mezclar con ciertos ingredientes, Raquel González desmiente todos los mitos: "Algunos dicen que no se puede mezclar con vitamina C, algo que es totalmente falso. De hecho, muchos productos con retinal llevan también vitamina C en la fórmula. La realidad es que todos los activos se pueden combinar, incluso en una rutina. Solo pondría dos excepciones: vitamina C con derivados del cobre, que tienden a oxidarse entre sí, y que si tenemos la piel reactiva o sensible, no juntemos principios exfoliantes con activos de altas capacidades, porque podríamos sobre estimular la piel y causar alguna que otra reacción. Pero como ves, en líneas generales: el retinol y el retinal van bien con todo".

Tras dejar claro que su combinación puede ser con cualquier cosmético, la creadora de la marca Byoode recomienda una rutina con las vitaminas que más necesita nuestra piel. "Si por la mañana utilizamos un sérum de vitamina C y un protector solar y por la noche un sérum de retinal y nuestra crema hidratante de sellado, tendremos la rutina básica con las vitaminas que más benefician a la piel para fomentar su protección y su regeneración efectiva. Si queremos ir más allá, añadiría un sérum de ácido hialurónico para optimizar los niveles de hidratación de la piel".