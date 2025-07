El hidratante 'low cost' que Sarah Jessica Parker usa a los 60 para cuidar su piel

Para conocer una buena rutina fácil o los mejores productos para el cuidado de nuestra piel podemos inspirarnos a través de la televisión. Ya nos abrió un mundo la serie Emily in Paris donde conocimos muchos cosméticos útiles para estar beauty. Ahora ha sido el turno de Sarah Jessica Parker, quie nos ha mostrado a través de la serie And Just Like That, que cosméticos son imprescindibles para ella.

Si nos fijamos en uno de sus capítulos, su baño esta lleno de cremas solares y cosméticos para el cuidado fácil y del cabello. Aunque parece que sigue una rutina de belleza bastante complicada, los productos que utiliza se pueden encontrar en cualquier farmacia. Aunque parezca raro de creer, hasta las grandes estrellas siguen confiando en lo clásico.

'Aquaphor', multiusos y para todos los bolsillos

Aquaphor, de Eucerin es una pomada multiusos que puede ayudarte si tienes los talones agrietados o los labios resecos. Entre otras de sus funciones, se encuentra cuidar las cutículas ásperas o las manos dañadas por el frío.

Su versatilidad permite tanto reparar una rozadura como aliviar una quemadura leve. Puede nutrir zonas extremadamente secas o proteger la piel tras tratamientos abrasivos.

No consiste en un producto de lujo embriagador, sino de un cosmético de farmacia muy útil en el día día. Esta pomada recomendada por muchos dermatólogos está compuesta por glicerina (un hidratante potente), la lanolina (emoliente natural), el dexpantenol (famoso por acelerar la regeneración celular) o el bisabolol, extraído de la camomila, con propiedades calmantes y antiinflamatorias.

Sarah Jessica Parker, luce este bálsamo durante su rodaje pero también presume de él en su vida personal. La actriz, también conocida por tener un cuidado de la piel excelente, lleva consigo esta pomada en su bolso. Parker lo aplica en sus labios y pómulos cuando quiere tener un efecto de "cara descansada" evitando cualquier producto de maquillaje.

Los famosos también utilizan esta pomada

El precio de este producto farmacéutico es apto para todos los bolsillos ya que solo cuesta 12 euros (dependiendo del tamaño). A pesar de ser una pomada nada lujosa, muchos famosos acuden a ella. Beyonce es una de ellas y la utiliza para calmar la piel tras largas jornadas de rodaje. Meghan Markle también presumió de ella durante sus embarazos para proteger la piel de las estrías. Hasta la maquilladora de Jennifer Aniston lo ve como un producto imprescindible en tu armario para conseguir un efecto "no makeup-makeup".