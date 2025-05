Maquillaje glowy, melena hidratada y flequillo ladeado: el beauty look de Sarah Jessica Parker en la premiere de 'And Just Like That'

Tecleando en su portátil noventero, con un cigarrillo entre las manos y con la mirada perdida a través del ventanal de su icónico apartamento en Nuevo York, Sarah Jessica Parker conquistó a toda una generación interpretando a Carrie Bradshaw en Sex and the City. La legendaria serie que debutó hace más de dos décadas, sigue atrapando a nuevas generaciones con la misma fuerza de entonces. Prueba de ello es que este miércoles se celebró en el Crane Club de Nueva York la presentación de la tercera temporada de And Just Like That, el exitoso reboot que retoma la historia de Carrie y su grupo de amigas en la vida adulta.

Para la premiere, Sarah Jessica Parker optó por lucir su icónica melena rubia, un sello de estilo inconfundible desde que debutó en la serie neoyorquina. Sin renunciar a la largura y a su auténtico rizo, la actriz se presentó en el evento con una melena mucho más hidratada, que acompañó con un extra de volumen y con el flequillo ladeado.

Como si el paso del tiempo jugara a su favor, la intérprete también lució un maquillaje impecable. Siguiendo la tendencia de una piel glowy, la voz femenina que redefinió el amor y la amistad en la década de los 90 y principios de los 2000, resaltó sus ojos claros con una sombra de ojos verde con efecto glitter. Para no restar protagonismo a la zona de los ojos, la interpreté posó en el photocall con un favorecedor colorete rosado y un sutil labial con un toque de brillo.

Durante la presentación de la tercera temporada de And Just Like That, , Sarah Jessica Parker lució un vestido corsé de seda cruzada azul marino diseñado por la británica Vivienne Westwood.