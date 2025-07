Las cinco herramientas capilares que, además de dejarte un pelazo, tratan, reparan y nutren tu melena

No sé tú, pero si hablamos de cabello, hace tiempo que busco algo más que un buen peinado. Ya no me vale con alisar, ondular o dar volumen, ahora necesito que cada gesto también proteja mi melena y la mantenga sana, brillante y alejada del estrés oxidativo que tanto daño le hace. La buena noticia es que gracias al avance de la tecnología, el bienestar capilar con herramientas que peinan, tratan, reparan y nutren, incluso el cuero cabelludo, es ya una realidad al alcance de cualquiera.

El haircare pone de manifiesto la intención de disfrutar de las últimas tendencias de peinado o coloración, evitando en la mayor medida de lo posible dañarlo. Una conciencia que deja cada vez más clara la unión entre belleza y salud. Por eso he seleccionado estos cinco dispositivos revolucionarios con los que no sólo podrás conseguir ese peinado que viste en TikTok, sino que también vas a proteger y reparar tu melena gracias a la tecnología avanzada con una premisa común: no hay estilo que compense un pelo estropeado.

1. Rowenta Hair Therapist™, el cepillo que repara mientras peinas. Cepillar el cabello es un gesto tan cotidiano que apenas pensamos en su potencial… hasta ahora. Con Hair Therapist™ de Rowenta, esa rutina diaria se convierte en un tratamiento reparador que actúa desde el interior de la fibra capilar. Tras siete años de investigación, la marca ha desarrollado una tecnología exclusiva que combina vapor, calor suave y púas recubiertas de queratina para reposicionar las escamas del cabello y suavizar su textura. Los estudios avalan su eficacia: tras un mes de uso, puede reparar hasta un 78% del daño capilar. Y los efectos se notan desde el primer cepillado: más brillo, más suavidad y mayor manejabilidad. Ideal para incorporar a tu rutina nocturna, este cepillo es un claro ejemplo de cómo los gestos más simples pueden marcar la diferencia en la salud del cabello.

2. Bellissima Oxy Ritual, el secador que estimula el cuero cabelludoNo es un secador cualquiera. El nuevo Oxy Ritual de Bellissima transforma la experiencia de secado en un auténtico ritual de bienestar capilar. Gracias a su tecnología Oxy Care, el aire que emite está enriquecido con oxígeno activo para purificar el cuero cabelludo, reducir el exceso de sebo y favorecer un entorno más saludable para el crecimiento del cabello. ¿El resultado? Una melena con más brillo desde la raíz y menos caída. Su motor profesional y su control digital de calor permiten un secado rápido, personalizado y seguro. Pero su mayor innovación es la boquilla Scalp Massage, que rota automáticamente para masajear suavemente el cuero cabelludo mientras seca. Una herramienta que no solo embellece por fuera, sino que trabaja desde la base para un cabello más fuerte y bonito cada día.

3. Dyson Airwrap Co-anda 2x™, el moldeador que piensa por tiSeca, moldea, ondula, alisa, pule y da volumen. Todo en uno. El nuevo Airwrap Co-anda 2x™ de Dyson es, probablemente, la herramienta más avanzada del mercado, y no solo por su versatilidad. Incorpora un motor Hyperdymium™ 2 que gira a 150.000 revoluciones por minuto, generando el doble de presión para un secado ultrarrápido sin calor extremo. Pero su verdadera revolución está en los detalles: sensores inteligentes que ajustan automáticamente la temperatura, accesorios con chip RFID que adaptan el flujo de aire a tu tipo de cabello y un sistema de moldeado i.d. curl™ que crea rizos perfectos sin que tengas que pensar en nada. Todo diseñado con un único objetivo: cuidar tu melena mientras consigues resultados de peluquería. Y si lo combinas con la línea de cuidado capilar Dyson Chitosan™, los peinados duran más y el cabello gana fuerza, brillo y textura.

4. GHD Duet Blowdry, volumen y brillo en una sola pasada¿Un cepillo secador que logra un peinado profesional con efecto blowout en casa? GHD lo ha hecho posible con su nueva herramienta 2 en 1, el Duet Blowdry. Diseñada para quienes quieren resultados de peluquería sin complicaciones, esta herramienta seca y peina al mismo tiempo gracias a un barril elíptico y púas ultra deslizantes que evitan tirones y roturas. El resultado: un cabello con volumen, brillo y sin encrespamiento en menos tiempo y sin pasar por el salón. Y lo más importante, protege el cabello, lo mantiene hidratado y mejora su aspecto con cada uso. Perfecta para quienes quieren un estilo sofisticado con el menor esfuerzo… y sin comprometer la salud de su melena.

5. El moldeador multifunción de ALDI, resultados pro por menos de 30 eurosSí, has leído bien. ALDI vuelve a revolucionar el mercado con su moldeador y secador 5 en 1 por solo 29,99 euros. Con una potencia de 1.000W, cinco cabezales intercambiables y tres niveles de calor, esta herramienta permite secar, alisar, rizar, moldear o dar volumen con eficacia y sin dañar el cabello. Lo mejor: funciona tanto en pelo húmedo como seco, lo que lo convierte en un aliado perfecto para el día a día. Su cable giratorio de 360º facilita el manejo y evita enredos, y su estuche lo hace ideal para viajar. Una opción imbatible para quienes buscan funcionalidad, diseño y cuidado capilar sin renunciar al precio. Porque proteger tu melena ya no es un lujo.

Los nuevos dispositivos de peinado van más allá. Incorporan tecnologías que reparan, cuidan, estimulan y protegen, porque un buen peinado no debería costarle salud a tu cabello. Y tú, ¿ya tienes tu gadget de belleza inteligente?