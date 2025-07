Las personas que se tiñen el pelo tendrán que llevar cuidado este verano: estas son las advertencias de los expertos

En estos meses de verano los planes de mar, sol y piscina están a la orden del día. Suelen ser las claves para disfrutar de unas vacaciones impresionantes, pero cuando es el color del pelo lo que está en juego la cosa puede cambiar bastante.

El motivo en profundidad

Lo cierto es que el tono del cabello, sobre todo el de los tintados, se enfrenta en estas fechas a factores más agresivos como pueden ser el sol, el calor, el cloro, la sal y los lavados más frecuentes.

Casi sin darte cuenta estos factores ambientales pueden convertir un castaño cobrizo en un rosa salmón y un rubio platino en un amarillo sin vida, no hablemos de los colores fantasía que pueden palidecerse casi por completo.

Sin embargo, no hay porqué renunciar a las vacaciones de verano perfectas para tener el mejor color de pelo posible. Los expertos en cuidados capilares ofrecen soluciones sencillas y económicas a estos problemas.

5 consejos para el verano

El primero de todo es básico: usar protección solar. "La principal razón por la que el color se desvanece en el verano se debe a que los rayos UV eliminan el color, especialmente si tu cabello está teñido", dice Keiko Mizuno, directora educativa en Living Proof UK.

Este factor ambiental no solo afecta a los tonos más claros, sino que los oscuros pueden sufrir las consecuencias de que "los rayos UV eliminan todo el pigmento", aunque es cierto que se nota más en cabellos claros.

Mantener el cabello bien hidratado antes de salir al sol es el primer paso: "Aplica acondicionador sin enjuague para reparar y nutrir profundamente el cabello seco, quebradizo y opaco, o crea tu propio tono con un sombrero o sombrilla", aconseja Michael Kent, estilista del salón Blue Tit en Streatham, Londres.

Otra opción que no se debe obviar es usar sprays solares aptos para el pelo. Esto refuerza su estructura y potencia las defensas naturales contra la radiación ultravioleta. Además, de esta manera no solo protegerás el color, sino que también el cuero cabelludo.

Reparar el daño del sol

Se debe tener especial atención al terminar la exposición a los factores ambientales. Lo primero sería limpiar todo rastro de cloro o sal y después añadir tratamientos de enlaces a tu rutina capilar semanal de verano. "Los enlaces más fuertes en tu cabello mantienen la vitalidad y la longevidad del color; además, tiene protección UV y protección contra el calor", explica Mizuno.

Si bien quedaba claro que había que retirar la sal y el cloro del cabello, "lavarse el cabello todos los días con champú elimina todo el aceite natural del cuero cabelludo y del cabello", afirma Kent. Esto quiere decir que el color se desvanecerá más rápido.

Pero para eliminar los residuos del pelo no siempre se necesita champú: "Utiliza simplemente agua tibia para eliminar la suciedad del cabello sin frotar el cuero cabelludo". Si eres de aquellas personas que necesita lavarse el pelo todos los días una alternativa sería usar champú seco.

Encontrar el producto adecuado

No es lo mismo un champú para cabellos grasos que otro para secos. Lo mismo pasa con los tintados. Si se quiere mantener el color con aspecto que parezca recién salido de la peluquearía hay que saber escoger el producto adecuado.

"Usa solo champús seguros para cabello teñido", dice el estilista Adem Oygur, quien recientemente abrió su salón Adem en Londres. "Reducirás la frecuencia con la que tendrás que volver a teñirte, ya que estos champús especialmente formulados no decoloran el cabello y lo mantendrán fresco y vibrante durante todo el verano".

En el caso de los cabellos más rubios, al igual que aquellos que lucen canas, el mejor champú es el morado para conseguir un acondicionado hidratante y mantener el color natural.

El cloro: el enemigo

Por cuestiones sanitarias es inevitable, aunque las piscinas de sal son cada vez más populares. Sin embargo, si vas a una de estas primeras puede causar estragos en tu pelo.

"El cloro descompone las proteínas de la capa externa del cabello, dejándolo seco y áspero. Si las capas externas del tallo del pelo tienen mayor porosidad, las moléculas de color pueden escapar fácilmente", cuenta Kent.

La solución más efectiva es también un poco incómoda: evítalo a toda costa con un gorro de baño. "Si tienes el cabello largo, hazte una trenza o retuerce tu cabello primero y no olvides meter todos los bordes". Los productos de protección solar para el cabello son de ayuda contra el cloro, pero no son todopoderosos.

La solución

Hay otra cosa que puede alejar buena parte del cloro: una barrera humectante. Esto es algo que no mucha gente hace. ¿No has ido a una piscina y has visto a la gente duchándose antes de entrar? La mayoría de ellos hacen todo lo posible para no mojarse el pelo en la ducha.

Es legítimo que no se quiera ensuciar el pelo en un día de piscina, pero si te vas a bañar sin gorro lo más posible es que termines con algo de cloro. Por ello hay que enjuagarse "el cabello con agua fresca antes de nadar y luego cúbrelo suavemente con acondicionador, una mascarilla capilar o algún aceite capilar; esto creará una barrera contra el cloro", dice Kent. "Después de nadar, enjuágate el cabello con agua fresca y lávalo con champú y acondicionador (esto puede esperar hasta llegar a casa)".

La conclusión de los expertos es que lo más importante es mojar el pelo con agua fría dulce antes y después para evitar que se estropeen los pigmentos.