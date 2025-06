En un nuevo ejercicio de transparencia, Casa Real ha hecho públicas sus cuentas este lunes 30, incluido el salario de los miembros activos. Zarzuela contará con un presupuesto reforzado, no gracias a un incremento de fondos públicos sino mediante una inyección extraordinaria procedente de su propio Fondo de Remanentes. Con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, el rey Felipe VI ha optado por mantener congeladas las asignaciones a la Familia Real, por lo que sus sueldos continúan inalterables: 277.361 euros anuales para el rey, 152.539 euros para la reina, y 124.814 euros para la emérita doña Sofía. La princesa Leonor y la infanta Sofía no reciben retribución al no tener una agenda oficial.

El informe desvela que el rey ha tirado de ahorros para impulsar la digitalización de la Corona. La Casa Real destinará casi un millón de euros al proyecto de mejora de la operatividad de sus sistemas de comunicaciones y su transformación digital este 2025. Además, Zarzuela ha llevado a cabo una inversión de 2.481.798,50 euros para poner en marcha un nuevo estudio de grabación en el corazón del Palacio que los reyes ya han utilizado para enviar algunos mensajes a la ciudadanía. El último fue el de Letizia, que envió una cariñosa felicitación al programa Historias de nuestro cine por su décimo aniversario.

La Casa del Rey ha cerrado el ejercicio económico de 2024 con un balance negativo de 99.591 euros, marcando la primera vez que registra pérdidas desde que publica sus cuentas oficiales, avaladas por el Tribunal de Cuentas. En años anteriores, los resultados habían sido positivos: en 2023, con un superávit de más de 400.000 euros, y en 2019, alcanzando el máximo histórico con 1,7 millones.

La lista de regalos

Zarzuela también ha hecho pública la lista de regalos que han recibido los reyes en los últimos meses, un total de 358 obsequios entre los que destaca el vinilo dedicado por Joan Manuel Serrat a doña Letizia, una pintura de Volodymyr Zelenski titulada como 'Santa Sofía de Kiev' para el monarca y tres conjuntos de ropa del presidente de palestina, Mahmoud Abbas, para la princesa Leonor y la infanta Sofía.

En el ejercicio de 2024, Felipe VI obtuvo 2023 regalos, seguido de la reina Letizia, quien recibió 88. Por su parte, la princesa Leonor fue obsequiada con 7 en solitario y 9 en conjunto con su hermana. Por último, la infanta Sofía se conformó con 4.