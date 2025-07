Porque no es sólo hidratación lo que necesita tu piel: 10 claves para cuidar de rostro y cuerpo este verano

El verano, con sus playas y piscinas, las terracitas, los paseos por el campo y toda esa actividad al aire libre que nos permite, es una de las estaciones que más daño puede causar a nuestra piel. Es por ello, que los expertos recomiendan replantearnos los cuidados que le damos para trabajar en sintonía con sus necesidades y conseguir así que el sol, el calor y el agua salada, dejen de ser agresores para convertirse en aliados. Porque el verdadero lujo no está en lo efímero, sino en lo constante: una piel saludable, equilibrada y resiliente durante los 365 días del año.

La esteticista y experta en medicina estética Marta García, explica que el cuidado estival va mucho más allá de aplicar protector solar y after sun, se trata de fortalecer la piel, enseñarla a adaptarse, defenderse y autorrepararse. "Perder en tres meses lo que construiste durante el invierno no solo es frustrante, es evitable", reflexiona.

Cinco claves faciales para el verano

El concepto multidisciplinar de Marta García abarca todos los conceptos de belleza, salud, bienestar, suplementación, nutrición, prescripción fitness adaptada, relajación, cosmética, estética y vida saludable. Esta 'beauty hunter', ha desarrollado su propia línea cosmética —MG COLLECTION—, y ha diseñado exclusivos protocolos de autor adaptados a cada cliente, por lo que sabe que el cuidado facial en verano, va más allá de la hidratación y la protección solar.

1. Prepara tu piel antes del sol con antioxidantes tópicos y orales

"No esperes a que aparezca el daño solar. Fortalece la piel desde dentro con polifenoles (como el extracto de granada, astaxantina o licopeno) y aplica de forma tópica por la mañana antioxidantes como vitamina E, vitamina C, ácido ferúlico o resveratrol". Añade que estos actúan como fotoprotectores biológicos, reforzando el efecto del SPF y previniendo hiperpigmentaciones.

2. Modula la microbiota cutánea con posbióticos.

El sol, el cloro, la contaminación y los lavados excesivos alteran la microbiota del rostro. Por ello, nos recomienda utilizar cosmética con posbióticos y lisados bacterianos (como Lactobacillus Ferment o Bifida Lysate) para reforzar el ecosistema natural de la piel y reducir brotes, rojeces y deshidratación reactiva.

3. Evita el efecto rebote exfoliando con enzimas o PHA.

Los clásicos AHA o peelings químicos fuertes no son lo más recomendable en verano. "Cambia a enzimas (papaína, bromelina) o polihidroxiácidos (gluconolactona, lactobiónico), que respetan la barrera y evitan la sensibilidad posexposición solar".

4. No apliques productos con alcohol, menta, o aceites esenciales antes del sol

Aunque también deberíamos evitar los perfumes o colonias, porque algunos de sus ingredientes interaccionan con el sol y pueden causar hiperpigmentaciones. "Muchos tónicos, brumas o cosméticos 'refrescantes' contienen alcohol desnaturalizado, agua de bergamota, mentol o cítricos fotosensibilizantes. Estos ingredientes pueden generar irritación, manchas o incluso dermatitis por fototoxicidad, especialmente si te expones al sol después de aplicarlos", aclara la experta.

5. Tu piel necesita reparar de noche: dale lo que el día le quita

"Por la noche, aplica activos que calmen, regeneren y refuercen, como pantenol, niacinamida, ácido hialurónico o péptidos. Las rutinas nocturnas deben compensar el daño oxidativo y térmico acumulado durante el día".

Cinco claves corporales para la temporada estival

Tras una jornada de exposición solar, tu piel necesita un extra de hidratación, ingredientes regeneradores y un efecto calmante y refrescante, de ahí que los expertos sugieran el uso de un after sun lo más natural posible, como el Gel Dermatológico Aloe Vera Nutritivo, elaborado con aloe vera, rosa mosqueta y aceite de argán. Es idóneo para recuperar y nutrir la piel, aunque también puedes usarlo después la depilación y el afeitado. Juan Manuel Mata, director técnico de Saluvital, aconseja ducharse con agua fría o tibia antes de aplicarlo y elegir un dermoprotector que respete la barrera hidrolipídica de la piel, ya que es fundamental eliminar los restos del protector solar, cloro, salitre, suciedad e impurezas sin agredirla.

Por su parte, Marta García nos aporta cinco consejos extra para lucir una piel saludable en esta temporada:

1. Haz cepillado corporal en seco, pero con lógica linfática.

Señala que no se trata solo de exfoliar, puesto que el cepillado en seco, bien hecho (en dirección a los ganglios linfáticos), mejora la circulación, reduce la retención de líquidos y potencia el sistema inmunológico cutáneo. Además, mejora el tono y previene foliculitis.

2. Cuida las zonas olvidadas: escote, axilas, ingles y pliegues.

Recuerda que estas áreas sufren más fricción, humedad y exposición solar indirecta. "Usa fórmulas específicas, no apliques productos pesados ni perfumes, y vigila la microbiota y el pH para evitar irritaciones, manchas y sobreinfecciones".

3. Haz terapia de frío para piernas y circulación.

Las altas temperaturas dilatan capilares y empeoran la sensación de piernas pesadas. Marta es fan de técnicas como duchas de contraste, masajes crioterapéuticos o geles para estimular el retorno venoso y prevenir edema.

4. Nutre la piel del cuerpo con lípidos fisiológicos, no solo agua.

"Tras el sol, el after sun no basta. El cuerpo necesita ceramidas, escualano, omega 3 y 6, y activos antiinflamatorios que reparen la barrera de forma real, no solo refresquen". Eso sí, nos invita a rehuir de las lociones muy perfumadas o con siliconas oclusivas. Promete que si seguimos sus consejos, la piel y el tono bronceado y saludable, van a durar toda la temporada impecables.

5. Haz fotoprotección inteligente: ropa técnica, protección oral y reaplicación consciente.

Hace hincapié en que el protector corporal no es infalible. "La protección debe complementarse con ropa UPF50, antioxidantes orales (como el extracto de helecho o la astaxantina) y reaplicación realista: además de reaplicar cada 2 horas, es importante hacerlo antes si existe fricción, agua, sudor…".

Golden Skin de Eiralabs es un suplemento oral diseñado para potenciar el bronceado natural de la piel mientras refuerza su protección contra el daño solar y el envejecimiento prematuro. Claudia Popa, química, experta en dermocosmética y formulación y fundadora de Eiralabs, asegura que "en verano, el cuerpo necesita una estrategia de cuidado integral que responda tanto a las demandas estéticas como metabólicas de esta temporada. Con Golden Skin buscamos optimizar el bronceado natural, proteger la piel desde dentro y prevenir el daño oxidativo que acelera el envejecimiento cutáneo.