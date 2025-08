Marta Díez, enfermera y profesional en dermoestética, sobre ducharse en verano: "Lo ideal es solo cuatro o cinco veces por semana"

En verano, con las altas temperaturas y las predicciones meteorológicas que se prevén de cara a las próximas semanas, las duchas suelen incrementarse de manera considerable en los hogares españoles. Cuando no es para refrescarse, es después de hacer deporte para quitarse el sudor o incluso para relajarse. Siempre hay alguna razón.

Por lo general, son los jóvenes los que más se duchan a diario, sobre todo los deportistas, que podrían llegar a hacerlo hasta dos veces al día. En cambio, las personas de avanzada edad o aquellas que viven solas tienden a reducir su frecuencia, en ciertas ocasiones por salud o motivos de comodidad.

En profundidad

Según una investigación encabezada por la Universidad de Harvard, hay varios efectos negativos de lavarse demasiado. Y es que ducharse es necesario para la higiene, pero hacerlo en exceso -independientemente de la época del año- es malo porque podría causar efectos adversos a la piel.

O al menos eso es lo que ha afirmado de manera contundente la enfermera dermoestética Marta Díez en TikTok. A su juicio, la limpieza excesiva puede alterar el equilibrio natural de la piel, eliminando los aceites y grasas que la protegen frente a bacterias, contaminación y radiación solar.

Más detalles

Por si esto fuera poco, el exceso de higiene puede secar también la piel y provocar grietas, lo que conlleva problemas como infecciones, irritaciones e incluso envejecimiento prematuro. De ahí que haya recomendado encontrar el equilibrio, ya que es la clave tanto a corto como a largo plazo.

"Para no perjudicar la salud cutánea, lo mejor es no ducharse más de cinco veces a la semana", ha manifestado de manera contundente la experta. A menos, claro está, que la persona no realice actividades en su vida cotidiana que requieran una limpieza más frecuente.

A tener en cuenta

Además, ha hecho hincapié entre sus seguidores en la temperatura del agua. "Es importante que sea templada y sin cloro", ha matizado Díez. Y es que el agua muy caliente o con altos niveles de químicos puede dañar todavía más la barrera natural de la piel.

Por último, ha declarado que la duración de la ducha también importa. "Tienen que ser cortas, no deben exceder 15 minutos", ha finalizado la especialista. La pieza audiovisual, como era previsible, se ha viralizado en cuestión de días, con multitud de comentarios tanto a favor como en contra.