Mishel Gerzig, la esposa de Thibaut Courtois, aterriza en Madrid con su centro de estética natural: "Sin botox, solo belleza real y serena"

Dispuesta a echar raíces en nuestro país la modelo israelí Mishel Gerzig, esposa del guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois, acaba de abrir en Madrid su primer centro de medicina integrada Pola Natural System Cosmetics & Aesthetic y lo hace junto a su socia Pola Blick, artífice de la marca y conocida especialista en medicina natural. Mishel, que habla un español casi perfecto, es la nuera ideal o la cuñada perfecta que cualquiera querría en su familia pero es que además de tener una juventud y dulzura natural a la hora del trato es sensata y mucho más madura de lo que a simple vista podría parecer. Como ella misma explica, respeta que cada cual haga con su físico lo que le plazca, pero su apuesta por la naturalidad y los tratamientos no invasivos demuestran que en eso también es cauta. A fin de cuentas, ya tenemos bastantes rostros destrozados por las modas de los rellenos o estirones y es el momento de apostar por la belleza serena y sensata. Y en eso Mishel tiene ya un camino ganado. Madre de una niña de 14 meses fruto de su matrimonio con Courtois, está dispuesta a aprovechar las 24 horas del día para conciliar su vida familiar con su faceta empresarial y sus trabajos como modelo. Cuestión de priorizar y buena organización.

Debuta como empresaria en España con un centro de estética y lo hace arropada por su marido Thibaut Courtois y algunas de sus mejores amigas.

Hace unas semanas abrí este centro en Madrid junto a mi socia Pola Blick, que es una especialista en medicina natural y tiene una clínica en Tel Aviv que es muy muy conocida por sus terapias naturales y especiales. Lo cierto es que hace años empecé a visitar su centro porque a raíz de mi trabajo como modelo siempre estaba viajando y mi piel sufría los estragos de tanto estrés y muchos aviones. En el embarazo volví a recurrir a ella porque mi piel también sufrió una serie de alteraciones y confieso que las técnicas que usa me han resultado perfectas y por eso me animé a abrir este centro en Madrid como buena consumidora que soy de este sistema que es diferente y te aseguro que muy especial. Los tratamientos que se realizan en la clínica son con nuestros productos elaborados en laboratorios propios y siempre con ingredientes naturales como aceites esenciales y vitaminas. Todo está muy testado y reconocido y eso es fundamental en nuestra filosofía porque nos gusta controlar absolutamente todo y entender cada reacción. Hacemos estudios especiales con analíticas determinadas ante situaciones de un acné excesivo porque vamos al origen de cada caso e incluso desviamos a un médico especializado si es necesario. Tenemos aparatología especial para las manchas de piel, las arrugas, antiaging… lo bueno es mezclar las diferentes terapias, unas en la clínica y luego en casa con nuestros productos para que el efecto siga funcionando.

¿También ponen botox o rellenos faciales?

No. Nuestro centro es de terapias más naturales. No estoy en contra del uso pero nuestra idea es tratar la piel de otra manera.

¿Cuál es realmente su cometido en este centro?

Estoy implicada de lleno porque formo parte de la empresa. Viajo muchísimo, doy promoción, tengo un equipo estupendo con el que trato a diario, superviso…

¿Es su primera aventura empresarial?

Tan grande sí. Había hecho algunas colaboraciones con marcas pero implicarme ya como socia es mi primera vez.

¿Significa que quiere echar raíces en Madrid a pesar de que el trabajo de su marido puede llevarles a cualquier otro destino?

Llevo cuatro años viviendo en Madrid y confieso que me encanta esta ciudad y España en general. Tenía ganas de abrir un centro así porque me parecía que no había nada parecido y era el momento de descubrir a la gente este sistema y estos productos. Nuestra ilusión es vivir en Madrid muchos años y ojalá que así sea.

¿Cómo es su día a día?

Desde que soy madre de mi niña la vida me ha cambiado totalmente. Antes viajaba sin parar con mi trabajo como modelo y ahora estoy más en casa porque quiero verla crecer. Ser mamá es lo más importante de mi vida y de ahí que haya limitado los viajes. De todas formas, pienso que lo más importante es ser una mamá feliz. Cumplir mis sueños profesionales me hacen especialmente feliz y eso lo percibirá mi hija el día de mañana. Es muy importante que tu hija entienda que las mujeres podemos compaginar las dos facetas y tener nuestra independencia.

¿Qué echa de menos de su vida anterior?

Realmente no echo de menos mi vida como modelo porque han sido muchos años sin parar. Piensa que comencé con 12 años, y con 15 ya estaba viajando por todo el mundo. Acabo de cumplir 28 y creo que he cumplido con esa faceta . Hoy confieso que estoy encantada con mi momento actual y los cambios que me han pasado.

La soledad suele ser una carga en la vida de una modelo. ¿Qué tal lo llevó?

La soledad es muy dura y más cuando empiezas tan de niña. Mi suerte es que mis padres, sobre todo mi madre, han viajado conmigo hasta que cumplí los 18 años. Si tenía que instalarme un mes en Milán o en Los Ángeles, mi madre dejaba su trabajo y estaba a mi lado para acompañarme en todo. Esa ha sido mi suerte. Ahora mi madre suele venir a pasar temporadas a Madrid para estar con nosotros y su nieta.

Como buena israelí tiene formación militar y en su caso se especializó en la Marina. Sin duda una mujer preparada para la vida real.

La formación que he recibido es lo que hoy me da fuerzas para sentirme segura y decidida ante cada paso que doy.

¿Cómo vive la situación que atraviesa Israel?

Mi familia y amigos están en Israel que es donde nací y tengo mi casa. Evidentemente me duele mucho todo lo que está ocurriendo. Vivo muy preocupada y pendiente de cada noticia que pasa y en contacto continuo con los míos.

¿Qué opina de las declaraciones que hacen los miembros de nuestro Gobierno sobre Israel?

No sigo al detalle la política en España pero mi deseo y lo único que pido es que cambie la situación y que podamos vivir en paz.

Tengo entendido que conoció a su marido a través de las redes sociales tras el like que le puso a una imagen suya. ¿Cómo fue?

Pensar que todo comenzó con un like no deja de ser una locura. Publiqué una imagen con mi perro y su comentario fue alabar a mi mascota. Empezamos a escribirnos ya que cada uno estábamos en un lugar y así estuvimos hablando a diario durante seis meses. Confieso que hoy no sé de qué podíamos hablar tanto, pero fue así. Cuando pude viajar por un tema de trabajo tuve ocasión de hacer escala en Madrid y nos vimos por primera vez. Fue un flechazo en toda regla. Nos conocíamos de tanto hablar y era una sensación muy curiosa. Hoy somos felices con nuestro matrimonio e hija.

¿Vendrán más niños?

Ojalá.

¿Qué le conquistó de Courtois?

Es muy buena persona con un corazón enorme y además muy gracioso.

¿Cómo se porta cuando está lesionado como ahora?

Lo importante es darle apoyo y buena energía para que todo vaya bien.

¿Ha hecho buenas amistades en Madrid?

Tengo la suerte de llevarme muy bien con las mujeres de otros jugadores como es el caso de Dafne Cañizares, la mujer de Carvajal.

¿Le ha hecho algún tratamiento a su marido?

Claro que sí. Además conmigo no tiene otra opción aunque más guapo de lo que es ya no se puede.