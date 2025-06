Mentón, nariz y sonrisa: estos son los tres retoques estéticos más demandados por los jóvenes

Uno de los datos más destacables del último informe presentado por la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) es el aumento significativo en el número de personas que se someten a tratamientos de medicina estética en España. Ni más ni menos que un 50% de la población admite haberse hecho algún retoque, dejando clara una tendencia en alza que cuenta con una gran aceptación entre los más jóvenes, capaces de romper tabús en lo que se refiere a este tipo de intervenciones.

La Doctora Sonsoles Espí, Directora Médica de Clínicas Holaglow, expone que quienes se ubican en una franja de edad entre los veintitantos y treinta y pocos, no ocultan los tratamientos que se realizan, de hecho, se enorgullecen y lo comparten. "Entienden perfectamente que la medicina estética va mucho más allá y que está bien, porque les ayuda a verse y sentirse mejor", y señala la rinomodelación, la proyección del mentón y la corrección de la sonrisa gingival sin cirugía, como tres de los procedimientos más demandados, por su capacidad para elevar la autoestima de manera inmediata.

En este sentido, el Doctor Alfonso Campos, especialista en otrorrinoralingología y cirugía plástica facial, también ha observado que estos son los tres retoques estéticos más demandados por los jóvenes de entre 18 y 30 años. "Esta tendencia responde no solo a motivos estéticos, sino también a factores emocionales y sociales, como la exposición constante a la imagen digital o el deseo de proyectar seguridad, naturalidad y autocuidado". Afirma que la nariz sigue siendo el procedimiento más solicitado —se estima que alrededor del 45 % de las intervenciones faciales en este grupo de edad están relacionadas con la rinoplastia—, un hecho que no es casualidad, ya que como explica, la nariz ocupa una posición central en el rostro y afecta tanto al perfil como a la imagen frontal. "Cuando hay una disarmonía, puede generar una inseguridad profunda desde etapas muy tempranas".

Este experto en rinoplastia, comparte cómo es su proceso a la hora de transformar la nariz de sus pacientes. "Cuando llegan a consulta, es frecuente que traigan fotos de modelos, actores, perfiles de Instagram o incluso de pacientes reales que han visto en nuestras redes sociales. Hay modelos de nariz que hoy en día están más de moda como la famosa 'barby nose', que no concuerda con todos los rostros o no es posible en todas las pacientes; y aunque eso nos ayuda a conocer sus gustos, nuestra labor es analizar cada caso con criterio médico y estético, y guiar al paciente para diseñar una nariz que le represente, no que imite".

El Dr. Campos arguye que la mentoplastia, aunque tradicionalmente se realizaba en edades más avanzadas, ha ganado protagonismo en los últimos años. "Hoy representa cerca del 20 % de los retoques faciales entre jóvenes. Esto se debe a una mayor conciencia sobre la armonía facial: un mentón bien definido equilibra el tercio inferior del rostro y potencia el resultado de una rinoplastia".

Añade que un 30 % de los pacientes jóvenes consultan por mejoras en lo referente a la sonrisa: ortodoncia, carillas dentales, tratamientos gingivales o infiltraciones labiales. "Pero más allá de lo estético, la sonrisa arrastra un claro componente social, puesto que tener una dentadura descuidada o desalineada está todavía estigmatizado en muchos contextos. Hoy, mostrar una sonrisa armónica y cuidada es percibido como símbolo de salud, éxito y autoestima".

Para la Dra. Espí, "Nariz, sonrisa y barbilla son 3 puntos esenciales de la armonía facial y también 3 de las áreas que provocan más inseguridad cuando no son armónicas dentro del rostro. Tratarlos tiene un gran impacto positivo e inmediato. Es común que los pacientes se emocionen al ver el resultado, porque suelen ser chicas y chicos que han tenido complejos durante años". Destaca que estos protocolos no buscan transformar, sino potenciar, y que al producir un cambio visible, pero sutil, generan un impacto en cómo la persona se percibe a sí misma.

Lo que debes tener en cuenta antes de someterse a un tratamiento estético

No obstante, someterse a este tipo de intervenciones no es baladí, por lo que ambos expertos coinciden en la importancia de buscar un buen profesional capaz de asesorarte de una manera realista y clara. "Deben entender que ningún cambio estético, por sí solo, va a resolver una inseguridad si no parte de un proceso de autoconocimiento profundo. La armonía facial puede ayudarte a verte mejor, sí, pero el impacto positivo llega cuando ese cambio se alinea con una autoestima sólida y un objetivo personal claro. Por eso siempre recomiendo a mis pacientes que no vean estos tratamientos como una solución inmediata, sino como una inversión a largo plazo en su bienestar", arguye Alfonso Campos, quien nos aporta tres claves fundamentales a tener en cuenta:

Evitar compararse con modelos irreales. Las redes sociales están llenas de filtros y rostros editados que no reflejan la realidad. La cirugía estética no debe tener como objetivo replicar un rostro genérico, sino respetar la esencia facial de cada persona y mejorarla de forma sutil y natural. La mejor versión de uno mismo no se parece a nadie más.

Darse el tiempo necesario para decidir. Cualquier intervención, por pequeña que sea, merece reflexión. No es una carrera ni una urgencia. Hay que informarse, entender bien el procedimiento, sus límites y sus tiempos de recuperación. Y sobre todo, sentirse acompañado y escuchado durante todo el proceso.

"Mi consejo final es que estos tratamientos no deben hacerse desde la prisa ni desde el impulso, sino desde una decisión madura y bien fundamentada. Cuando hay claridad interna, el resultado estético no solo es mejor… también es más duradero en su impacto emocional", reflexiona Campos.