Ana de Armas encarna la sofisticación en 'Virtuosity', la nueva colección de alta joyería de Louis Vuitton

Con su elegancia innata y una mirada que habla más allá de las palabras, Ana de Armas vuelve a ser el centro de todas las miradas. Esta vez, no en la gran pantalla, sino como protagonista de Virtuosity, la nueva colección de alta joyería de Louis Vuitton, donde el arte y la técnica se funden en un universo de piezas únicas y arraigadas a lo contemporáneo.

La actriz de Ballerina protagoniza una campaña que rompe con lo estético y redefine por completo el lenguaje del lujo actual. Lejos de los códigos clásicos del lujo, la 'maison' francesa apuesta por una revolución silenciosa a través de Virtuosity: joyas que no solo adornan, sino que buscan contar historias. En esta propuesta, cada creación es una obra de autor, distinta, impredecible, compleja.

Así es 'Virtuosity', la nueva colección de alta joyería de Louis Vuitton

Con 110 piezas únicas, la colección explora nuevos caminos creativos donde la forma, la técnica y la narrativa visual se entrelazan en un juego de sofisticación y audacia: cortes poco habituales, engastes casi imposibles y formas que parecen que hayan salido de un sueño futurista.

Virtuosity se divide en dos capítulos: The World of Mastery (El mundo de la maestría), que rinde homenaje al virtuosismo técnico de los artesanos joyeros, y The World of Creativity (El mundo de la creatividad), donde la imaginación no tiene límites. En ambos mundos, la joya deja de ser un accesorio sin más para convertirse en un lenguaje propio: uno que habla de sensibilidad, riesgo y belleza no evidente. Y Ana, una vez más, brilla como solo las verdaderas estrellas saben hacerlo, aunque esta vez, lejos de la gran pantalla.