Cómo recuperar tu piel después del sol: este es el 'aftersun' favorito de las famosas

Siempre se ha dicho que la clave para un bronceado duradero está en la hidratación. Y no es ningún mito. Porque no se trata solo del tiempo que pasas al sol, sino de cómo cuidas y proteges tu piel después de horas buscando ese tono dorado perfecto. Y es que, ir a la playa o a la piscina no solo deja recuerdos con sabor a verano, también implica algunos riesgos para la piel: se nos reseca más, se vuelve más áspera y nos pide a gritos un extra de mimo. Pero, ¿cuál es la solución para mantener en el tiempo tu tono dorado? Es sencilla: hidratar tu piel con aftersun.

A menudo caemos en el error de utilizar la crema hidratante después del sol cuando ya es demasiado tarde: cuando la piel está roja, sensibilizada y muestra claros signos de quemaduras solares. Sin embargo, el verdadero secreto de las expertas no está en apagar el daño, sino en prevenirlo, mimando la piel desde el primer momento para mantenerla luminosa, suave y con un bronceado impecable. El aftersun es mucho más que una simple loción reparadora, es el aliado perfecto para cuerpo y rostro que debes aplicar inmediatamente después de una exposición prolongada al sol. ¿Por qué? Porque además de calmar tu piel tras el impacto de la radiación UV, te ayuda a devolverle el brillo y combatir la oxidación provocada por el sol, y así tu bronceado será más bonito, uniforme y saludable.

Una de las opciones favoritas de las famosas es la Vinosun Protect Leche Reparadora After-Sun de Caudalie. Enriquecida con extracto de aloe vera, su textura ligera y no pegajosa aporta una sensación inmediata de frescor y alivio, dejando la piel suave, intensamente hidratada y delicadamente perfumada. Además, es apta tanto para el cuerpo como para el rostro, convirtiéndose en un imprescindible multifunción en cualquier neceser de verano. ¿Su precio? Alrededor de unos 14 euros: un pequeño lujo accesible que marca la diferencia en el cuidado post-solar.

Si hay otro 'aftersun' líder entre las famosas, esa es la Loción Calmante After Sun de ISDIN. Su fórmula con mentol y camomila proporciona un efecto refrescante y calmante en cuestión de segundos, ideal para aliviar la piel tras una intensa jornada de sol y playa. Pero eso no es todo: además, ayuda a prevenir la descamación, lo que la convierte a este producto en el mejor aliado para prolonga ese bronceado dorado que tanto buscamos en verano. Su precio ronda los 20 euros.

Si hay un aftersun favoritísimo entre todos, ese es sin duda la Loción Hidratante de Nivea Sun. Gracias a su fórmula enriquecida con aloe vera bio y ácido hialurónico, alivia e hidrata la piel hasta 48 horas después de la exposición solar. Además, su textura ligera se absorbe rápidamente, dejando la piel fresca y suave, sin sensación de pegajosidad. ¿Lo mejor? Su precio ronda los 9 euros, convirtiéndolo en un imprescindible asequible que no puede faltar en tu rutina de verano.

Consejos para aplicar el 'aftersun' tras la exposición solar

Hidrátate : bebe agua para que tu cuerpo vaya recuperando los sedimentos expulsados por el calor.

: bebe agua para que tu cuerpo vaya recuperando los sedimentos expulsados por el calor. Dúchate con agua fría : esto ayudará a reducir el calor de tu piel y logrará un efecto balsámico que hará que tu piel se desinflame.

: esto ayudará a reducir el calor de tu piel y logrará un efecto balsámico que hará que tu piel se desinflame. Sécate al aire : evitar secarte el cuerpo y la cara arrastrando la toalla. Es preferible que primero se airee la piel.

: evitar secarte el cuerpo y la cara arrastrando la toalla. Es preferible que primero se airee la piel. Aplica una loción aftersun : hidratar la piel justo después de una ducha fría ayudará a que se calme aún más tu piel y además, ayudará a la reabsorción.

: hidratar la piel justo después de una ducha fría ayudará a que se calme aún más tu piel y además, ayudará a la reabsorción. Sé generoso con el cuidado de tu piel: aplica esta crema hidratante tantas veces como lo necesites. Eso sí, recuerda que el aftersun no hace milagros, y debes protegerte la piel con SPF +50 si te vas a exponer al sol durante un rato largo.