Hay algo irresistible en ese momento en el que el sol se esconde tras el mar y tú, con sal en la piel y arena en los pies, sientes que el verano te atraviesa. Ese instante dorado que Instagram llama golden hour, ahora tiene traducción capilar gracias a Llongueras: se llama pelo 'OOO' (Out Of Office, por sus siglas en inglés) y es la nueva técnica de coloración que recrea ese brillo natural que se revela en el pelo cuando estás de vacaciones (aunque aún sigas en la oficina).

La tendencia, también conocida como sun-kissed o "besada por el sol", se ha convertido en el nuevo grito beauty de la temporada para conseguir una melena cálida, iluminada y con ese punto bronceado tan favorecedor que todas buscamos cuando suben las temperaturas. ¿Lo mejor? No daña el cabello, se adapta a tu rostro y te hace parecer más descansada sin necesidad de filtros.

Así es el protocolo 'Sun-Kissed' de Llongueras

En Llongueras lo tienen claro, una melena bonita empieza por un cabello sano. Por eso, su técnica estrella para este verano no solo busca un color favorecedor, sino que prioriza la salud capilar desde el primer minuto. ¿Cómo lo logran? Siguiendo un protocolo de tres pasos.

"Antes de aplicar cualquier técnica, es vital estudiar la porosidad y la resistencia del cabello para garantizar su protección y evitar daños innecesarios", explican desde la firma. El diagnóstico capilar previo es el punto de partida. A partir de ahí, se pasa a una fase de hiperpersonalización. "Los expertos analizan las necesidades particulares del cabello, la colorimetría del rostro y el estilo de vida de cada persona para crear un color único y favorecedor", apunta Alberto Sanguino, education manager de Llongueras.

La clave es trabajar con tonos cálidos que iluminen el rostro y aporten movimiento a la melena. "Los tonos caramelo son la apuesta clara y se aplican de forma estratégica por el cabello, integrándolos con matices vainilla, dorados o barbiblonde, que aporten contraste y movimiento a las melenas", añade Sanguino. El objetivo no es solo embellecer, sino realzar y conseguir la mejor versión del cabello.

¿Qué es exactamente el pelo 'OOO'?

La técnica 'Sun-Kissed' se basa en aplicar seis velos de color en zonas estratégicas del cabello para simular ese efecto de sol natural que aparece tras días de playa. ¿El truco? La colocación. "Los velos frontales se trabajan desde la raíz, para potenciar la luminosidad del rostro; mientras que en la zona de la nuca, los reflejos se aplican con un efecto más degradado en las puntas, para aportar profundidad al cabello y verticalizar las facciones", detalla Sanguino.

El resultado es una melena multidimensional, luminosa y con ese toque effortless que todas deseamos en verano. Una vez aplicado el color, los expertos rematan el look con un matiz final que homogeneiza el tono, sella la fibra capilar y potencia el brillo. "Un color profesional no solo resalta la belleza natural, sino que preserva la estructura capilar y garantiza un resultado saludable a largo plazo. En Llongueras, la salud del cabello es siempre nuestra prioridad", aseguran desde la firma.

También en Jean Louis David: el efecto sunlight

No solo Llongueras apuesta por el efecto vacaciones en el pelo. Pedro Moreno, education manager de Jean Louis David, nos confirma que las mechas sunlight también están arrasando: "Las mechas sun kissed o sunlight imitan el efecto del sol en el cabello, proporcionando un brillo natural y destacando los contornos del rostro".

¿Su consejo para pedirlo en el salón? Sé clara. "Pide a tu estilista mechas que comiencen con una transición suave desde tu color base hasta las puntas. Explica que buscas un efecto natural, como si tu cabello se hubiera aclarado gradualmente por el sol", sugiere Moreno. Eso sí, si vas a sumarte al efecto out of office capilar, no olvides proteger tu melena como se merece. Los expertos coinciden: las mechas necesitan mimo, especialmente cuando el calor, el sol y el cloro entran en escena. Estos son los mandamientos de Pedro Moreno para cuidar el pelo 'OOO' durante el verano:

Protección UV: "Usa productos capilares que incluyan filtros UV para proteger las mechas de los daños solares, que pueden decolorar y secar el cabello".

Hidratación máxima: "El cabello con mechas necesita más hidratación. Invierte en mascarillas y acondicionadores profundos para mantener tu cabello saludable y brillante. La proteína, ideal para que tu cabello esté fuerte, y la hidratación para evitar la sequedad".

Menos calor, más protección: "Limita el uso de herramientas de calor como secadores y planchas. Cuando las uses, aplica siempre un protector térmico".

Champú y acondicionador específicos: "Utiliza productos para cabello coloreado, que ayudan a mantener el color y reducir los efectos perjudiciales en tu cabello rubio".

