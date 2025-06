El bulo del naufragio de "un barco con productos de Temu" que se ha creído media Colombia

Numerosos medios de comunicación, sobre todo colombianos, se han hecho eco en los últimos días de un bulo que ha causado revuelo en el país sudamericano.

Medios como El Espectador o Sahagún en línea han señalado abiertamente que un barco con mercancias de Temu destinadas a Colombia había naufragado y por ello muchos clientes colombianos no recibirían sus pedidos, que ahora se encontraban "en el fondo del mar".

"¡El barco traía pedidos para Colombia, pero naufragó en la India!", han publicado distintos medios colombianos. La propia firma china Temu ha salido al paso de estas afirmaciones y ha desmentido que sus clientes colombianos vayan a sufrir retrasos en la llegada de sus pedidos y mucho menos que no vayan a recibirlos. "El incidente no tiene relación con Temu ni con nuestras operaciones", ha indicado la compañía china.

Este bulo surge de un naufragio real que se conoció en diferentes medios y en redes sociales el pasado lunes, 26 de mayo. Ese día se publicó que el carguero MCS Elsa 3, de 184 metros y con bandera de Liberia, había naufragado a 70 kilómetros de la ciudad Kochi, en la India.

Ese naufragio aconteció e incluso existen imágenes del suceso, pero el buque no tenía nada que ver ni con Colombia ni con Temu.

Numerosos colombianos entraron en pánico por no poder recibir sus pedidos de Temu desde China. Lo cierto es que a bordo del barco naufragado iban 24 personas, que fueron rescatadas, de varias nacionalidades: Georgia, Rusia, Ucrania y Filipinas, según ha confirmado el Ministerio de Defensa indio.

Lo que pareció importarles menos a los clientes colombianos de Temu es el cargamento real que portaba el buque accidentado, que incluía material peligroso y altamente contaminante. El barco llevaba a bordo 640 contenedores y algunos cayeron al mar, incluyendo 12 que contenían carburo de calcio, pero, al parecer, todos los contenedores fueron rescatados según iban llegando a la costa del estado indio de Kerala por la fuerza del oleaje.

No hay un barco con productos de Temu destinados a Colombia que haya naufragado y por ello los pedidos van a llegar tarde o no llegar. En este bulo se ha utilizado el naugragio real de un barco en aguas de la India para inventar otra historia a demanda, propagarla en redes sociales y contar con la inestimable ayuda de distintos medios de comunicación que no contrastaron la noticia y se creyeron el bulo.