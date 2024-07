Montaraz aumenta un 20% su facturación y conquista nuevos mercados

En 1985, Montaraz se convirtió en la primera empresa española del sector del ibérico en exportar a Europa, marcando un punto de inflexión que abrió el mercado internacional para este sector. Actualmente, la compañía tiene presencia en más de 40 países y cuenta con fábricas en Salamanca y Extremadura, homologadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para la venta de productos ibéricos en EEUU. Montaraz también dispone de una oficina y almacén en Nueva York.

Montaraz planea ampliar su presencia internacional en 2024 y ha lanzado una nueva tienda online para llegar directamente al consumidor final en toda España. Los hermanos Jaime y Ramón Martín Sánchez, la cuarta generación de la familia, dirigen la empresa con el objetivo de mantener el legado familiar y fusionar el pasado y el futuro de Montaraz. Ramón Martín Galán, hijo de Ramón Martín Sánchez, se ha unido como director de expansión para potenciar la presencia internacional y liderar proyectos de responsabilidad social corporativa.

Con un crecimiento del 20% en ventas respecto a 2022 y casi 45 millones de euros en facturación, Montaraz celebró un 2023 con récords. La empresa cría 50.000 cerdos ibéricos en la dehesa extremeña, un ecosistema ideal para producir el mejor ibérico.

Saldero de jamones.

Montaraz, con 150 empleados, está presente en Europa, Asia, Oriente Medio y América. Sus fábricas cuentan con los mayores secaderos y bodegas naturales del mundo: 9.000 metros cuadrados en Olivenza (Extremadura) y 25.000 metros cuadrados en Salamanca.

Ambas instalaciones están homologadas por el USDA, lo que sitúa a Montaraz como referente en calidad y capacidad técnica en el sector. La empresa ha lanzado su nueva tienda online para facilitar la compra directa al consumidor en toda España.

Fundada en 1890, Montaraz trasladó su matadero y fábrica a Entrecaños (Salamanca) en 1986 bajo la visión de Ramón Martín Sánchez, quien priorizó el bienestar animal y la sostenibilidad ambiental. La empresa sigue elaborando ibéricos 100% naturales, sin aditivos ni conservantes, utilizando solo sal marina y una curación lenta en sus secaderos naturales. Montaraz, bajo la dirección de Jaime y Ramón Martín Sánchez, busca posicionarse como una marca global de lujo y calidad. Ramón Martín Galán, de la quinta generación, lidera la expansión internacional y los proyectos de responsabilidad social de la empresa.

Las dos generaciones de la empresa.

Jaime Martín Sánchez, quien ha ocupado diversos roles, especialmente en el departamento comercial, tanto nacional como internacional, está muy orgulloso de haber creado una nueva sede en Nueva York y la homologación en EEUU para exportar sus productos, un proceso que tomó 15 años. Martín cuenta en exclusiva a elEcononista.es cómo el cambio generacional en la dirección de una empresa puede tener un impacto significativo en su dirección estratégica y en los valores y estrategias que se mantienen a lo largo de las generaciones.

Cerdos en la dehesa.

¿Podría contarnos sobre los inicios de Montaraz y cómo ha evolucionado desde su fundación en 1890?

Montaraz comenzó siendo una industria local y pequeñita, como casi todas las de este sector, poco a poco y con gran esfuerzo hemos logrado ser uno de los lideres mundiales en el sector del ibérico con presencia en más de 50 países.

Montaraz fue pionera en la exportación de productos ibéricos a la Comunidad Económica Europea en 1985. ¿Qué retos y oportunidades surgieron durante este proceso?

Mi padre fue la clave, el vió claramente el potencial en la exportación y apostó muy fuerte por ello, fue el pionero. Retos…todos, un producto español, al que no estaban acostumbrados…había que crear cultura, enseñar como cortar… ¡si no sabían ni lo que era un jamonero! También el idioma, mi padre no habla inglés…pero las ganas eran más grandes que las trabas y las oportunidades surgieron rápido dando alas ala proyecto.

¿Cómo ha influido el cambio generacional en la dirección de la empresa y qué valores y estrategias se han mantenido a lo largo de las generaciones?

Con la incorporación de mi hermano Ramón y la mía propia a la dirección general de e la compañía hemos aportado por un lado la visión estratégica y comercial de Ramón, que dirigió sus esfuerzos a dotarnos de una de las plantas de loncheado más grandes y completas que hay y por la mía, debido a mi formación, la capacidad de análisis y control financiero y mi obsesión por poner el foco el mercado americano. Lo que no ha cambiado, ni queremos que cambie son nuestros valores: trabajo, esfuerzo, seriedad, honestidad, perfeccionismo, familia, sencillez. Nos han conducido hasta donde estamos y marcarán el futuro de nuestra compañía.

Montaraz tiene presencia en más de 50 países y está enfocada en el mercado norteamericano. ¿Cuál ha sido la estrategia clave para lograr esta expansión internacional?

No ponerse límites, nos caracterizamos por tener un afán innato de autosuperación, si algo hoy lo hacemos bien mañana ha de ser más y mejor. Esto se traduce en una forma de trabajar de toda la empresa desde el primero al último de mis trabajadores van marcados con esta impronta.

¿Qué particularidades del mercado norteamericano han influido en la estrategia de la compañía y cómo han logrado adaptarse a este mercado?

Para vender en cualquier país, y por supuesto en un mercado tan grande como el americano, hay que entenderlo a fondo y conocer su idiosincrasia. Nosotros no hemos tenido prisa porque queremos hacer las cosas bien. En el caso de USA, tenemos sede e instalaciones allí, nuestro director para USA vive allí, está casado con una estadounidense y tienen una hija ¿hay mayor posibilidad de adaptación?

¿Qué innovaciones tecnológicas y procesos únicos han implementado en las fábricas de Olivenza y Salamanca?

Al tener curación natural y sin aditivos hemos innovado solo cuestiones muy concretas otras se hacen igual que en 1890 por ejemplo sistemas automáticos de elevación de persianas, antes las persianas se levantaban a mano. Como más relevantes podemos señalar el nuevo matadero que cuenta con un sistema de sedación por CO2 y las modernas salas blancas con capacidad para hacer todo tipo de formatos de loncha.

La empresa ha destacado por su compromiso con el bienestar animal. ¿Podría explicar las medidas específicas que toman para asegurar este bienestar?

El cerdo Ibérico de bellota es un animal feliz, vive en un entorno privilegiado, en libertad en su hábitat natural, libre, pero vigilado por excelentes profesionales que cuidan de que no les falte de nada, atentos para solucionar cualquier incidencia desde los primeros instantes de su vida. Son los Reyes de la dehesa. Sin embargo, hay un momento crítico en la vida de estos animales, cuando se trasladan al matadero y esperan en los corrales, son sus últimos momentos de vida. En Montaraz se pueden visitar estos corrales donde descansan plácidamente, conseguimos que esperen relajadamente y cuando llega su hora los dormimos haciéndoles respirar CO2, con esto conseguimos que en ningún momento sienten dolor. El estrés no esté presente en su vida en ningún momento.

El año pasado cerraron con 45 millones de euros en facturación y un crecimiento del 20%. ¿Cuáles fueron los factores clave que impulsaron este crecimiento?

La fuerza del equipo. Tenemos un gran equipo humano en todas las áreas, producción, administración, ventas… nuestro producto es sus manos no tiene límites, es invencible.

Recientemente lanzaron una tienda online. ¿Qué expectativas tienen para este canal de venta y cómo planean integrarlo con sus estrategias de marketing tradicionales?

Hoy dia ya no hablamos de una estrategia de marketing tradicional dividiéndolas en acciones on y off line. Esto está superado. Una tienda on line es hoy dia una herramienta mas de venta y de comunicación que convive perfectamente con nuestros clientes físicos. Hablamos y vivimos en la era de la omnicanalidad las acciones se retroalimentan de modo circular, nuestra tienda on line refuerza nuestro posicionamiento de marca y nos ayudan a llegar a nuevos nichos de clientes que prefieren este tipo de compra. Cuidamos la imagen, la información que damos de cada producto y atendemos personalmente por teléfono y wsp, sin bots. Cada consulta que nos hace una persona, independientemente de que al final compre o no, es para nosotros una oportunidad de hacerle sentir el espíritu Montaraz.