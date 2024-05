Las etiquetas de los vinos van a los tribunales

A medida que los productores de vino buscan diferenciarse a través de diseños innovadores y distintivos, las etiquetas se han transformado en herramientas estratégicas esenciales. Desde las tradicionales etiquetas adornadas con escudos y viñedos hasta las contemporáneas obras de arte que capturan la esencia del viticultor y su conexión con la tierra, cada etiqueta cuenta una historia única.

En este competitivo mercado vinícola, por tanto, las etiquetas no solo seducen a los consumidores, sino que también se convierten en campos de batalla legales por derechos de marca. En este artículo, vamos a comentar cómo las etiquetas provocan precedentes en el derecho de marcas y delinean los límites de la competencia en esta industria.

En concreto hemos elegido la bodega Matsu cuyas etiquetas son muy llamativas dado que reflejan la longevidad del vino por medio de un rostro de diferente edad que se muestra en la etiqueta. Pues bien, el pasado 15 de marzo la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés) desestimó el recurso presentado por Vinitae Luxed Wine Specialists, S.L.U. - Bodega Matsu-, con base en una de sus marcas, contra Tenuta Ulisse Società agricola s.n.c, en una disputa sobre el registro de una nueva marca de vinos.

Vinitae argumentó que la nueva marca era similar a su marca registrada anterior, que incluía un retrato fotográfico, alegando riesgo de confusión y explotación del renombre de su marca. La División de Oposición de la EUIPO rechazó inicialmente la oposición, afirmando que no existía riesgo de confusión y que Vinitae no había demostrado el renombre alegado de su marca. La Quinta Sala de Recurso de la EUIPO confirmó esta decisión, señalando que las diferencias entre las marcas, especialmente en sus expresiones visuales y elementos distintivos, eran significativas, y que las pruebas presentadas por Vinitae no sustentaban un uso suficientemente extensivo de su marca en el mercado como para otorgarle el beneficio del renombre. Es decir, a pesar de que ambas partes utilizaban retratos fotográficos, las diferencias en la expresión, el atuendo y la presentación general fueron suficientes para descartar un riesgo de confusión para el consumidor.

Por tanto, salvo que Vinitae presente recurso ante el Tribunal General antes del 15 de mayo, la marca solicitada por Tenuta Ulisse obtendrá cobertura registral. No obstante, en 2021 la Audiencia Provincial de Alicante resolvió un recurso de apelación entre Vintae Luxury Wine Specialists S.L. - Bodega Matsu- y Hacienda La Serrata S.L. por la supuesta infracción de marca UE (entre otros) en el uso de la etiqueta de vino.

En este caso, la sentencia inicial había desestimado la demanda de Vinitae, y el tribunal concluyó que había un riesgo de confusión significativo, revocando la sentencia anterior, encontrando que había suficiente similitud entre las marcas en disputa para crear confusión entre los consumidores, lo que recalca la importancia de la presentación visual y la impresión general que una marca comunica al público.

Así, se estimó la demanda de Vintae, ordenando a Hacienda La Serrata cesar el uso de la etiqueta infractora, retirar los productos del mercado, y destruir el material relacionado. Además, se impuso la indemnización por los daños causados basada en los beneficios obtenidos por el uso indebido de la etiqueta.

En otras palabras, mientras que la EUIPO considera que un consumidor que se encuentre ambas etiquetas no las va a confundir ni las va a asociar a un mismo origen empresarial, la Audiencia Provincial de Alicante estima que las similitudes entre las etiquetas, más allá del atrezo o los rasgos físicos y los rostros, son de tal entidad que un consumidor que las compare va a deducir que pertenecen a un mismo origen empresarial. En consecuencia, podemos concluir que en esta ocasión la EUIPO ha seguido un criterio más estricto que la Audiencia Provincial de Alicante en cuanto a la comparación entre las marcas desde el plano visual y conceptual.

Ahora bien, más allá de la comparación entre las marcas en el sentido técnico, se encuentra la inspiración, el aprovechamiento de la reputación ajena o la imitabilidad que recoge la Ley de Competencia Desleal. Si bien el Tribunal de la Audiencia Provincial no entra en el fondo de este aspecto en su sentencia, sí parece estar de acuerdo con las afirmaciones de la parte recurrente en la medida en la que se produce una violación de un derecho en exclusiva.

En todo caso, estaremos atentos al comportamiento de Bodegas Matsu en el posible recurso ante el Tribunal General, así como en futuras oposiciones o demandas por infracción de marca.

Aunque ambas decisiones sean contradictorias, lo cierto es que registrar la marca es esencial para proteger la identidad comercial y asegurar los derechos exclusivos sobre su uso. De este modo, las etiquetas de los vinos estarán en plena disposición para seguir brindando historias.