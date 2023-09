Tormenta perfecta en el olivar extremeño con pérdidas del 60% pese a los precios desorbitados del aceite

Las cualidades propias del sector olivarero hacen que sea muy sensible a los condiciones climatológicas, y desde hace dos años está sufriendo una sequía extrema que ha provocado que la mayoría de las cooperativas extremeñas hayan tenido una pérdida de más del 60% con respecto a otras campañas.

Fabián Gordillo, gerente de la Sociedad Cooperativa Virgen de la Estrella de Los Santos de Maimona (Badajoz), destaca que "la campaña 2022/2023 procesó 10.075.000 de kg de aceitunas generando 1.929.000 kg de aceite frente a la campaña 2021/2022 que generó 25.656.000 kg de aceitunas con una obtención de aceite de 4.962.000 kg". Esto supone "un reducción de la producción del 61% y de la liquidación a socios del 54% a pesar de la subida de los precios".

Gordillo afirma que este año "se ha producido la tormenta perfecta", destacando entre otros factores "la vecería (alternancia en la producción anual) de la campaña 2022/23; la sequía y olas de calor que estamos sufriendo durante el 2023 provocando que las previsión de la campaña 2023/2024 sea muy parecida a las 2022/2023, muy baja y que depende de la lluvias de septiembre a octubre. Por otro lado, la subida de los costes de producción Electricidad, Gasoil y los diferentes insumos, como los abonos o los productos fitosanitario. También la carga de costes de estructuras que se triplican en un sector que está preparado para procesar y comercializar 1.700.000 tm. Por otro lado la subida de los gastos financieros que afectan, como la subida de la electricidad y el petróleo a todo el mundo".

Además de esto, Fabián Gordillo destacó que existe un "consumidor fiel al aceite de oliva, que valora que sea el aceite vegetal más saludable que existe y un pilar básico de la dieta mediterránea. Y que ha permitido que el consumo nacional esté entorno a las 550.000 tm y unas exportaciones entorno a las 1.000.000 tm en las campañas normales. Siendo líderes a nivel mundial en producción y comercialización".

Estas condiciones hacen que los precios hayan ido subiendo paulatinamente a lo largo de la campaña y acentuándose cuando se prevé una campaña 2023 /2024 similar a la anterior y que vamos a iniciar prácticamente sin existencias, según destacó Gordillo.

Estas circunstancias coyunturales, "son muy perjudiciales para el sector, ya que como vemos no aumenta la renta ni las ganancias del sector y la vez estamos perdiendo consumidores que hemos conseguido con mucho esfuerzo y tiempo y que nos va a costar mucho sacrificio recuperar, cuando tengamos campañas medias de 1.421.000 tm. o más alta", afirmó.

Sobre el cultivo de olivar destacó que está siendo la alternativa a otros cultivos, fija población al territorio y cuida el medioambiente es de los cultivos más sostenibles y que se puede convertir en sumidero de carbono. Afirmando que "deberían contemplarse, estos factores en la formación del precio" para dejar "de utilizar como productos reclamos cuando, estamos en campaña normales". Sobre el aceite destacó que es "de los pocos productos que España puede decir que es líder a nivel mundial. Deberíamos considerarlo y en vez de crear una corriente negativa como la que se está generando. Hay muchas familias que dependen del sector".

Sobre la situación del precio a nivel nacional e internacional, destacó que "España es la mayor productora y comercializadora de aceite, prácticamente el aceite que queda a nivel mundial está en España. El consumo interno, más la demanda exterior (exportación), al conocer las previsiones de la próxima campaña ha generado la subida más sensibles desde julio".

Refirió que esto ha generado que "esta subida se haya trasladado más rápidamente en nuestro país, en el que existe una mayor rotación y sobre todo por la alarma de la subida. Es una situación temporal, que va a durar muy poco. Además, en nuestras estanterías podemos encontrar aceite en sus diferentes categoría unos más caros que otros dependiendo de las existencia de los envasadores y los contratos".

El 70% de olivar español es tradicional y de secano o riego deficitario, "por lo que los agricultores hacen todo lo posible por conseguir la mayor productividad posible con sus cuidados y trabajos para evitar las vecerías, pero dependemos de la climatología y mientras no nos demos cuenta de esto no podremos entender las circunstancias que tenemos. Hablamos de los precios elevado de los alimentos, pero nadie habla de la realidad del campo De los requisitos que se nos exigen para garantizar la seguridad alimentaria mientras los productos de terceros países no se someten a esas exigencias. Nos tendríamos que concienciar si queremos tener garantizada una alimentación de calidad y segura", afirmó Gordillo.