De qué se arrepienten los viajeros durante sus vacaciones

Multitud de razones pueden llevar a los que viajan a arrepentirse de sus vacaciones y las causas son bien distintas.

El mayor arrepentimiento viene por el número de días de vacaciones, ya que nada menos que el 70,25% considera que no ha cogido suficientes días. A no mucha distancia, con el 70%, figura "no reservar vuelos o alojamiento con antelación y encontrar únicamente opciones limitadas o caras".

Así lo pone de manifiesto un nuevo estudio de Passport Photo Online, que ha indagado en los motivos que llevan a los viajeros a arrepentirse de algo de sus viajes, con la intención de ayudar a otros a preparar mejor sus próximas vacaciones.

El estudio cita otro trabajo de Skynova que menciona que los europeos se toman de media 24 días de vacaciones al año, mientras que los estadounidenses tan solo disfrutan de 14. Por eso, el estudio sobre arrepentimientos vacacionales incide en la sorpresa por el hecho de que "no coger suficientes días de vacaciones" ocupe el primer puesto, seguido por la falta de una planificación más a fondo.

La tercera causa de arrepentimiento pasa porque el 69% de los encuestados no está conforme con la cantidad de dinero invertida en actividades, que consideran un derroche; y las siguientes son no probar la gastronomía local, con el 67% y no descansar lo suficiente (66%).

Prepararse y hacer la maleta

En cuanto a la preparación del equipaje y lo que se incluye en la maleta, o no, es otro de los puntos donde surge el arrepentimiento. El 44,97% se arrepiente de "pasar por alto la importancia de la documentación para viajar y tener problemas de entrada o de visado", seguido de "llenar demasiado la maleta (o demasiado poco)", algo que preocupa al 42,50%.

Tras estos motivos, las siguentes razones de preocupación son "no contratar un seguro de viaje" (41,84%) y "no consultar las restricciones de equipaje" (38,93%).

"Derrochar" preocupa mucho

En cuanto a experiencias y actividades, "derrochar" es lo que más preocupa. El 69,13% se arrepienten mucho o muchísimo de la cantidad invertida en estas actividades. A continuación figura "no probar la gastronomía local" (66,89%) y "no descansar lo suficiente" (65,77%).

La siguiente razón de preocupación está relacionada con la tecnología y los nuevos hábitos sociales, ya que el 65,32% de los encuestados muestra su arrepentimiento por "estar demasiado centrado en las redes sociales y no disfrutar del momento".

Después, el 58,84% se arrepiente de "planear demasiadas actividades o realizarlas rápidamente", mientras que al 56,60% lo que le quita el sueño es "no poder desconectar del trabajo".