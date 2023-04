La tienda física no desaparecerá, los expertos vaticinan un modelo híbrido en el sector retail

A pesar de que estamos en una época vertiginosa que requiere flexibilizar el mundo del comercio y en el que se prioriza la comodidad que proporcionan las herramientas online, los clientes aún aprecian la cercanía y el trato humano que posibilitan los negocios físicos. Es por esto que los expertos consideran que se seguirán manteniendo las tiendas como un eslabón más en la cadena de logística. Asimismo, las herramientas tecnológicas permitirán crear espacios más personalizados y dirigidos a un target específico, como sucede en el mundo del e-Commerce.

Estas fueron algunas de las conclusiones que alcanzaron los participantes de la mesa de debate de la IV Jornada empresarial Innovation Meetings: Una mirada al futuro del Retail, organizada por elEconomista.es en colaboración con Inetum y Red Hat.

"La tienda física no ha muerto", se mostró rotunda Mar Santos Martín, Strategic Account Manager de Red Hat. Sin embargo, reconoció que los clientes en diversas ocasiones acuden en persona para ver el producto, poder incluso tocarlo y disfrutar de ese contacto más directo, pero posteriormente realizan la marca de forma online al encontrar mayor accesibilidad, por ejemplo, a stock y tallas no disponibles en la tienda. Por ello, explicó, "lo que más demandan los clientes es que el mundo online, offline y e-Commerce se integre. Que tengan la misma experiencia completa, sea cual sea el canal por el que compran".

En este sentido, Santos incidió en la necesidad de que la tienda física aporte algo distinto y, en este sentido, señaló a la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta de utilidad para predecir y anticiparse a las necesidades de los usuarios, así como a herramientas de automatización, envío de datos y análisis en tiempo real.

El resto de los ponentes se mostraron de acuerdo sobre esta utilidad de las nuevas tecnologías para dotar a la tienda física de un factor diferencial. Manuel Muñoz, Market leader del Sector Retail de Inetum, explicó que la tradicional relación entre cliente y dependiente, uno de los principales focos de valor del modelo físico, se ha ido "diluyendo" a lo largo de los años. Por ello, afirmó que considera necesario volver a "conectar desde la emoción con los clientes". También, explicó que actualmente las tiendas son muy similares entre sí, eliminando esa capacidad de "targetizar" a los compradores y ofrecer una "personalización grupal"; así, la tecnología puede servir como herramienta para recuperar esa "esencia del retail".

También Kiko León, CIO de Decathlon España, defendió esa importancia de "conectar entre personas" y por ello apostilló que la innovación en este sector debe enfocarse en humanizar y reconectar con el usuario a una escala diferente. "La tienda es un elemento de comunidad que proporciona vivencias sociales; este es uno de los motivos para ir", dijo.

La misma idea fue compartida por Feliciano Becerra, CIO de Alcampo: "Buscamos volver al principio. Aunque ahora tenemos miles de productos, millones de clientes y diferentes localizaciones, buscamos lo mismo: una experiencia inmejorable y dar respuesta a sus necesidades". Para ello, explicó la importancia de que no existan fricciones entre la parte online y offline y puso como ejemplo la "red Phygital", un nuevo tipo de experiencia de compra en el que la línea entre ambos modelos es cada vez más difusa. Es decir, un modelo híbrido. Además, Becerra aprovechó para compartir las próximas actualizaciones que llevarán a cabo en la web de Alcampo, que se servirá de las herramientas de la IA para ser más predictiva.

Por su parte, Fernando Herranz, director de Experiencia Digital & e-Commerce en Leroy Merlin, ofreció una advertencia sobre la disrupción que conllevará la adopción, precisamente, de estos nuevos mecanismos: "lo va a cambiar todo y no en el largo plazo, sino en los próximos 2 años y con gran impacto en la sociedad. No vamos a poder fiarnos de la imagen y video. Y las leyes van siempre por detrás de la tecnología", afirmó. De esta forma, resaltó la trascendencia de que los ecosistemas sean más abiertos y permitan una colaboración y una hibridación entre ellos. Además, arrojó la idea de que "el cliente no debe sentirse perseguido, sino que tenemos que facilitarle la vida y evitarle hacer cosas que no desea para cubrir sus necesidades".

A su vez, resaltó la importancia del "retail media", una tendencia que consigue que los retailers moneticen sus espacios digitales (ya que, como destacó Herranz, el objetivo de estos negocios no deja de ser ganar dinero) y promover una colaboración entre estos y las marcas, incrementando las ventas y la visibilidad de los productos. Según añadió este experto, un gigante como Amazon ya consigue el "30% de sus ganancias gracias a este sistema".

En línea con la tónica general, Enrique Martin, Chief Information Officer de Tendam, afirmó: "a futuro, las tiendas físicas son un elemento adicional a la cadena de suministro". Por ello, en su opinión, debe dejar de medirse su rentabilidad de la manera tradicional, ventas por metro cuadrado, si no que pueden verse como "un punto de cohesión dentro de la operación logística".

Otro tema que se discutió en el debate fue el del Metaverso, una herramienta que los ponentes consideraron "aun en desarrollo" y que no almazara efectivamente el mundo del comercio hasta que no se consolide y pueda verse "hacia qué dirección va". Sin embargo, sí consideraron su utilidad como experiencia inmersiva y para recrear los entornos físicos, de forma que sirva de "training" para los empleados.