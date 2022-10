La ganadora del premio "Jaén, paraíso interior" considera que "sin AOVE, no hay cocina mediterránea"

El Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra "Jaén, paraíso interior" tiene como objetivo promocionar el Aceite de Oliva Virgen Extra de la provincia a nivel nacional e internacional así como incentivar su consumo, posicionando la provincia de Jaén como referente en AOVE de máxima calidad a nivel global. En esta edición, su ganadora ha sido Diana Díaz, Jefa de Cocina de El Invernadero, de Rodrigo de La Calle, convirtiéndose en la tercera mujer por año consecutivo en obtener este galardón.

¿Qué te impulsó a participar en el concurso de Recetas con AOVE "Jaén, paraíso interior"?

En el día a día, la creatividad forma parte de mi trabajo en El Invernadero, junto con Rodrigo conjuntamente hacemos el I+D de cada uno de los platos de temporada, y me apetecía hacer algo por mí misma y desarrollar un plato 100% elaborado por mi instinto de cocinera, no me imaginaba que ganaría, quería probar mi capacidad creativa y valor como cocinera a la hora de finalizar el plato en el concurso, ya que tienes que controlar los nervios en el emplatado y cocinado para que todo salga bien.

¿Cómo elegiste la receta a presentar?

La receta la hice a través del instinto y el registro de sabores que tengo de todos estos años como cocinera. Tuve la suerte de ser la Jefa de Cocina de Rodero muchos años, que es donde me formé como chef, y ahora como Jefa de cocina de El Invernadero que es donde desarrollo mi creatividad.

¿Te inspiraste en algo/alguien?

La naturaleza siempre es el eje central de la cocina de El Invernadero y esta pasión por la cocina verde que me ha inculcado Rodrigo ha sido la base de inspiración, creo que el futuro de la gastronomía pasa por el mundo vegetal.

¿Qué tipo de comida desarrollas en tu restaurante?

Tengo la suerte de trabajar con Rodrigo codo con codo, somos un equipo de 20 personas, y la Gastrobotánica, la cocina Verde y el respeto por la naturaleza son el eje central de la cocina en El Invernadero.

¿Sueles darle protagonismo al AOVE en tu cocina?

Tenemos varios tipos de aceite en el restaurante, no hay ninguna receta que no lleve algún tipo de aceite vegetal, en su mayoría AOVE, ahora mismo estamos trabajando en un plato con aceite de Acebuche de Dominus, que es un locura y el Puerta de Las Villas, Eco-Temprano es el que me gusta ahora para platos crudos, elegimos el AOVE en función del plato creado.

¿Cómo empezaste a interesarte por la cocina?

Tengo muchos recuerdos de niña con mi abuela y mi madre, haciendo conservas y cocinando para la familia, ¡tengo mucho que agradecerles!, son dos mujeres que me han enseñado los valores de ser mujer, la pasión por la cocina y el respeto por hacer bien las cosas. Además me gusta mucho comer y mis recuerdos de niña son siempre pegada a ellas cocinando y grabándome a fuego sus enseñanzas.

En tu opinión, ¿qué es lo que hace importante el AOVE en la cultura mediterránea?

Sin AOVE, no hay cocina mediterránea, es la piedra angular de cualquier plato mediterráneo, si para la cocina asiática es la soja, para la cocina mediterránea el aceite sería lo mismo. Es increíble poder decir que nuestro AOVE es uno de los productos más mágicos que existen en el mundo, somos unos privilegiados de tenerlo tan cerca de nosotros.

¿Cómo te sientes al ser la tercera mujer ganadora de forma consecutiva?

Es buenísimo que cada día tengamos más visibilidad, pero creo en el trabajo bien hecho y en el valor de las personas como individuos. Lo que he conseguido en mi vida y lo que estoy consiguiendo no es por ser mujer, sino por la capacidad de superación cada día y mi compromiso profesional con la gastronomía. En nuestro sector cada vez somos más y hacemos más ruido y estoy orgullosa de ver que las mujeres estamos barriendo en este concurso tan importante.