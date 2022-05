Más saludables y sostenibles: así son las bebidas que demandan los consumidores

Es muy posible que el consumidor haya notado en sus últimas visitas al supermercado que, en el lineal de bebidas, se ha multiplicado la oferta de nuevos productos adaptados a todos los perfiles. El auge de bebidas como el agua con gas, las aguas con sabores, los espirituosos light o bajos en alcohol o la famosa kombucha son solo algunos ejemplos de que las tendencias en el sector de las bebidas están cambiando. Incluso el vino en lata en formatos pequeños irrumpe en los lineales para responder a todos los gustos y necesidades.

Esta evolución en los gustos de los consumidores podría coincidir con el cambio en nuestra cultura de ocio a raíz de las restricciones que trajo consigo la pandemia, así como con una mayor demanda por productos que aúnen calidad y sabor.

Sin embargo, esta no ha sido la única razón que ha propiciado este cambio: según un estudio de consumidores que elaboramos desde Ball a finales de 2021, algunas de las razones por las que los consumidores decidieron probar este tipo de bebidas son la reducción del consumo de azúcar, probar nuevas experiencias, reducir el consumo de alcohol, incrementar el consumo en casa o salir más de día que de noche -lo que popularmente se conoce como mañaneo o tardeo-. Las marcas son conscientes de ello y adaptan su oferta con innovaciones y nuevas recetas adaptadas a todos los perfiles.

Muchas de estas nuevas propuestas las encontramos en lata de aluminio: en el caso de las bebidas alcohólicas aromatizadas, 3 de cada 4 nuevos lanzamientos (74%) fueron con este tipo de envase, un material muy ligero que mantiene la temperatura de la bebida y que puede reciclarse infinitamente sin perder calidad en el proceso y con independencia del tamaño, diseño o color del envase y sin renunciar a un diseño atractivo y diferencial.

El proceso de su reciclado es sencillo, económico y eficiente. De hecho, más del 70% del material utilizado en las latas de aluminio se recicla en nuevos productos, tal y como indica el último informe publicado por el International Aluminium Institute (IAI). A modo de ejemplo, en tan solo 60 días, la lata que depositamos en el contenedor amarillo puede volver como nueva al lineal del supermercado o a la barra de un bar.

Más allá de sus credenciales en sostenibilidad, la lata es un envase idóneo para los momentos de consumo al aire libre, gracias a su facilidad de transporte y devolución a los contenedores una vez vacía. Esto la convierte en el envase perfecto para estas nuevas bebidas que buscan complementar la oferta y acompañar al consumidor en casa, pero también fuera del hogar, en todas las nuevas formas de ocio diurno que por fin podemos recuperar.

Como indicaba anteriormente, el perfil del consumidor ha cambiado y la sostenibilidad incide cada vez más en nuestras decisiones de compra; no solo mostramos interés por el origen y los ingredientes de los productos que adquirimos, sino también por que estos sean sostenibles.

Esto también aplica a las nuevas bebidas y es que el 88% de los españoles afirma que dejará de consumir bebidas cuyos envases no puedan reciclarse al cien por cien, según el estudio que realizamos desde Ball. Un dato que refuerza esa creciente preocupación por el medioambiente que está motivando que la población se plantee cada vez más su forma de consumir y apueste en mayor medida por envases sostenibles.

Nuestras compras no obedecen solo a impulsos o costumbres y, de un tiempo a esta parte, nos hemos convertido en consumidores responsables: queremos saber qué compramos, qué beneficios nos aporta y si responde o no a nuestras necesidades y a nuestro estilo de vida. El compromiso con consumir productos más sostenibles no es una tendencia pasajera, sino que forma parte de nuestra forma de vida.

Entidades Patricia Caba Directora de Ventas para el Sur de Europa de Ball Corporation Directora de Ventas para el Sur de Europa de Ball Corporation