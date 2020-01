Arrimadas evita descartar una alianza entre PP y Ciudadanos en las elecciones catalanas

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, dijo este jueves en el Fórum Europa que en cuestión de posibles alianzas con el PP "hay que hablar de todo en todos lados", no solo ahora en Cataluña porque a ese partido le interesa.

Arrimadas presentó al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en un encuentro informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, en el que respondió varias preguntas sobre la posibilidad de una alianza preelectoral con el PP en Cataluña.

Precisó, en primer lugar, que no sabe si Quim Torra podrá convocar elecciones dado que está inhabilitado, ha perdido su escaño en el Parlamento de Cataluña y, por tanto, no es presidente de la Generalitat. Expresó también su deseo de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responda afirmativamente a la reunión solicitada por Lorena Roldán y, una vez constatada su pretensión de ver a Torra, no "desprecie" a los constitucionalistas.

Insistió en que "siempre, siempre, siempre" va a poner los intereses del país por delante de los intereses de su partido, y de hecho alertó a los militantes de Ciudadanos de que deben ser conscientes de ello si la eligen como presidenta del partido. Ante el "hipotético" caso de que esos intereses choquen, aseguró que ella siempre defenderá los de España, porque "no me metí en política jugándomelo todo en Cataluña" para defender solo a su partido.

Sin embargo, añadió que Ciudadanos es un espacio propio y es liberal, de centro, reformistas, y sus dirigentes y militantes se han enfrentado siempre "solos" al nacionalismo, aunque apostando por sumar esfuerzos entre constitucionalistas. Por eso, recordó, presentó "la vía 221" para sumar los escaños del PSOE, del PP y de Ciudadanos, lo que "hubiera evitado este Gobierno de pesadilla" y habría permitido los consensos necesarios.

El PSOE no quiso, pero el PP tampoco, y ahora "algunos" quieren alianzas en territorios concretos donde "están bastante mal", dijo Arrimadas, que reclamó una "reflexión sosegada" por parte de todos pensando en España, "no solo cuando a algunos les convenga".

Alertó, además, de que la legislación electoral es "matadora" y a los constitucionalistas en Cataluña "nos mata", lo que Ciudadanos lleva denunciando desde 2006 sin que el PP ni el PSOE hayan querido modificarla porque "les beneficia".

Por tanto, aseveró que lo necesario es "hablar de todo, en todos lados", y reflexionar sobre por qué no se quiso esa vía de suma de 221 escaños para un Gobierno de España y ahora sí se reclama en Cataluña.

A este asunto se refirió también la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, al ser preguntada por los medios de comunicación, y subrayó que en Cataluña quien ha demostrado "ser fuerte" ganando a los independentistas es Ciudadanos.

Aseguró que se están analizando "todos los escenarios" sin descartar "ninguno", pero sobre la base de que son "proyectos distintos", unos conservadores y otros liberales, lo cual "no quita que en determinadas ocasiones tengamos que sumar fuerzas", como de hecho se hizo en Madrid, aunque en ese caso después de las elecciones, no antes.