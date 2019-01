Podemos insiste en que el Gobierno debe cumplir "íntegramente" sus acuerdos

Madrid, 11 ene (EFE).- Tras conocer las líneas generales del borrador de presupuestos presentado hoy por el Gobierno, la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Noelia Vera, ha insistido en que el Ejecutivo debe cumplir "íntegramente" su acuerdo presupuestario con la formación morada para lograr su apoyo a las cuentas públicas.

Eso supone que, además de los aspectos incluidos en el anteproyecto presupuestario, como la subida del SMI, las ayudas a la dependencia o el fin de los recortes, Podemos exige conocer las "hojas de ruta" de las otras medidas "extrapresupuestarias" pactadas con el Gobierno, que formarían un paquete indivisible, ha explicado en rueda de prensa en el Congreso.

Así, ha citado la derogación de la "ley mordaza", la regulación de los precios del alquiler, la bajada de las tarifas eléctricas o la garantía por ley de la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC.

Vera ha remarcado que Podemos ya no tiene "nada más que negociar" porque su acuerdo firmado con el Ejecutivo ya es "un compromiso" cuyo cumplimiento exige, y ha afirmado que si el Gobierno no incluye esas "hojas de ruta" para poner en marcha las medidas sociales que faltan "no quedará más remedio que ir a elecciones" y buscar "otro tipo de Gobierno más progresista".

No ha confirmado sin embargo en qué momento de la tramitación presupuestaria plasmará Unidos Podemos su posición sobre el proyecto de cuentas públicas para el próximo año, y ha señalado que antes el grupo parlamentario tiene que analizarlas con detalle, sin adelantar cuál será su posición en el debate de totalidad.