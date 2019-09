Ayuso rehúsa dar explicaciones por lo que dice Rodríguez del padre de Aguado

Madrid, 6 sep (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha rehusado dar explicaciones por el tuit de un "amigo" como Miguel Ángel Rodríguez sobre el padre del vicepresidente regional, Ignacio Aguado.

En respuesta a un 'tuit' de la periodista Lucía Méndez que reprochaba a Ciudadanos su apoyo a crear una comisión de investigación sobre Avalmadrid, Miguel Ángel Rodríguez escribió: "Al padre del señor Aguado le dieron un contrato de 102.000 euros por la cara en la Asamblea de Madrid. Ya puestos, habrá que investigarlo todo, ¿No?".

"Yo he dado explicaciones por lo que llevo en mi programa electoral, por los equipos que hago y hasta he tenido que dar explicaciones por la ropa que llevo, pero ya dar explicaciones por lo que dicen amigos míos, no. Miguel Ángel Rodríguez es un amigo mío", ha señalado la presidenta madrileña.

Díaz Ayuso ha hecho estas declaraciones a los periodistas, al ser preguntada por este asunto, durante una visita a la IV edición de "Cómete Las Ventas", un evento organizado por la Comunidad de Madrid para promover el sector agroalimentario.