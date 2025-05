La industria química en España y nuestra comunidad: los retos del cambio

En los últimos años hemos crecido, la industria química es importante y determinante. Llevamos años haciéndolo, somos más del 14% del PIB industrial y más del 6% del nacional, además, seguimos siendo el motor de I+D+i de la industria, lo que define nuestro ADN y el de nuestro sector, con un capital humano más formado, preparado e involucrado. Con un salario medio mayor que cualquier otro sector en España.

En la Comunidad Valenciana, aún estamos mejor posicionados, somos más del 20% de la industria y también siendo a nivel nacional el segundo sector más exportador. Con un crecimiento importante en sector de las especialidades químicas, como resultado de las inversiones de años anteriores en I+D.

Y no es fácil, porque seguimos siendo empresas de un tamaño medio, pequeño, si nos comparamos con Europa. Buenas empresas, pero pequeñas, con empresarios innovadores e inversores, arriesgados y con visión de futuro.

La política industrial en España sigue siendo una asignatura pendiente de las administraciones, y, aunque se ha aprobado la "Agenda Sectorial de la Industria Química y el Refino", impulsada y promovida por Feique, en colaboración con el ministerio de industria, dentro del programa del Plan Industrial general, con un objetivo temporal a 2030, inicialmente, las empresas del sector lo miran con cierto recelo por entender que va dirigido a empresas de mayor tamaño.

Somos aún, en términos europeos, un sector por consolidar en tamaño. Tenemos dos retos estratégicos, en mi opinión en los que debemos trabajar a nivel empresarial y como asociación desde Quimacova.

Ambos retos son a medio plazo y sin demora. Todos los empresarios en este sector debemos mirar al futuro con confianza, con responsabilidad y siempre con ese punto de valentía que nos hace seguir trabajando, invirtiendo y creando bienestar, para afrontar estos retos.

El primer reto es crecer, y no solo crecer por nuestro negocio, si no crecer por nuestro sector. Nunca seremos grandes si no lo es nuestro sector, por tanto, tenemos la responsabilidad de ser más grandes y mejores.

El tamaño medio de la empresa industrial en España es de 10 empleados, mientras en Alemania es de 35, y la media en la UE es de 17, nos queda camino por recorrer, pero lo hacemos muy rápido. La industria Química en EU y sobre todo en Alemania, está en recesión, y no es un dato positivo para el sector, mientras nosotros en España, seguimos creciendo y eso, incrementa nuestras posibilidades en el futuro.

El segundo reto es la inversión en I+D+i, esa es la diferencia de nuestro sector con otros. Somos el cuarto sector en valor de inversión, con más de 2.000 millones anuales, además yo diría que el más innovador, creativo y resolutivo, pero tenemos que seguir creciendo en inversión e innovación, con proyectos más grandes.

Es una prioridad, es un hecho, es la filosofía de nuestro sector. Da igual el tamaño de nuestras empresas, si somos pequeños, medianos o grandes. Invertir en I+D+i es invertir en nuestro futuro, en nuestras ventas y beneficios de los próximos años. Es invertir en proyectos, en personas y en futuro. Los proyectos a nivel privado o con ayuda pública que actualmente desarrollamos, son el mejor ejemplo de cómo convertir en realidad y monetizar las mejoras en nuestros productos y servicios.

Nuestras fortalezas son lo que nos diferencia de los demás sectores, somos el sector del futuro, el sector con más talento, y además que más personas vamos a atraer, personas que, como nuestro sector, están comprometidas con la sostenibilidad y la circularidad.

Desde Quimacova, seguiremos apoyando las políticas de crecimiento en estos dos retos para el cambio y ayudando a nuestros asociados a posicionarse para este futuro.