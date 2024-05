¿La Resistencia en RTVE? Qué señala la legislación de propiedad intelectual e industrial sobre el 'late show' de Broncano

El fichaje de David Broncano por Radio Televisión Española (RTVE), aprobado por el Consejo de Administración de la cadena el pasado mes de abril, no ha estado exento de críticas y opiniones diversas, marcadas, sin duda, por la controversia política que lo envuelve.

Sin embargo, las posibles intenciones que han motivado este contrato no deben ser las únicas objeto de análisis. La televisión, y sus programas, son un terreno fértil para la creatividad, la originalidad y la innovación, pero también son un campo minado de problemas legales en materia de propiedad intelectual e industrial.

Los medios de comunicación que se han hecho eco de esta noticia a lo largo de los meses han utilizado fórmulas para referirse al nuevo programa que se emitirá desde septiembre, y durante al menos dos años -si la audiencia lo recibe bien-, tales como "la adaptación de La Resistencia" o "esta nueva etapa de La Resistencia", entre otras.

Y, en cierto modo, es inevitable. David Broncano es la cara visible de este late show, y LA RESISTENCIA, la denominación que le da nombre, se ha convertido en una marca renombrada gracias al tremendo éxito cosechado por el programa emitido en Movistar Plus +.

No obstante, y a menos que medie un acuerdo de licencia de la marca y un contrato de cesión de los derechos de propiedad intelectual sobre el formato televisivo -que puede incluir o no la cesión de la marca que constituye el título del programa-, RTVE no podrá utilizar ni la marca LA RESISTENCIA (propiedad de Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U.), ni el formato televisivo del programa, en caso de que goce de protección bajo el paraguas de los derechos de autor.

En primer lugar, utilizar una marca registrada sin la debida autorización puede conllevar a enfrentarse a una demanda por infracción de marca. Y no es necesario que la marca que va a dar nombre al nuevo programa de televisión de Broncano sea exactamente idéntica a LA RESISTENCIA. Basta con que RTVE opte por un nombre que, bien girando en torno al verbo "resistir", evoque o haga referencia (directa o indirecta) al título del programa originario, pues la Ley de Marcas prohíbe a terceros el uso de marcas idénticas o similares.

En este caso, además, nos encontramos ante una marca renombrada, que goza de una protección reforzada que permite a su titular impedir, con el uso del nuevo signo (idéntico o similar), realizado sin justa causa, que un tercero pueda obtener una ventaja desleal o aprovechamiento indebido de este renombre.

Es decir, gracias al esfuerzo económico realizado por el titular de la marca, esta ha obtenido en el mercado un estatus reputacional que la Ley considera digno de protección. De esta forma, se evitan fenómenos como el free-riding o parasitismo (la ventaja desleal a la que acabamos de mencionar), que tendrá lugar cuando el tercero pretenda beneficiarse del poder de atracción, reputación y prestigio de la marca renombrada, utilizando un signo idéntico o similar a este.

Pero esta no es, como avanzábamos, la única implicación legal desde el punto de vista de la propiedad industrial e intelectual a la que podría tener que hacer frente RTVE. El formato televisivo es una entidad protegida bajo derechos de autor. Esto incluye la estructura narrativa, el estilo, los personajes y los elementos escénicos, técnicos e intelectuales distintivos que hacen que un programa sea único y que se diferencie de los demás.

Sin embargo, la protección de los formatos de televisión por derechos de autor no es tarea fácil, tal y como se desprende de numerosa jurisprudencia emanada por los tribunales españoles. Habría que estudiar, en primer lugar, hasta qué punto el formato televisivo de La Resistencia es original y, por tanto, protegible (pues, desde luego, no es el primer ni el último late show de la televisión) y, en segundo lugar, cuántos de los elementos caracterizadores del show primigenio están presentes en su sucesor como para que pueda llegar a ser considerado una copia.

Por ahora, no conocemos más detales que la presencia de Broncano y la intención de RTVE de emitir un programa de entretenimiento "donde se mezclen entrevistas originales, sketches y actuaciones musicales". Parece la receta de La Resistencia, pero quizá no lo sea. Esperaremos a ver qué ocurre en septiembre…