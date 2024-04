La declaración de la renta más elevada de la historia la pagas tú

Son 69 subidas de impuestos en la última época, ya conocemos que el peso de estos, en conjunto, sobre el PIB, se sitúan por encima del 38%, cifra inasumible no tanto por la cuantía, sino por los tiempos. Desde el año 1995 se subieron más de 6 puntos porcentuales en este aspecto, pero más de un 60% de los mismos lo hicieron en la época del actual dirigente del Gobierno de la nación. Las clases medias y populares ya sitúan su pago a la agencia tributaria en más del 50% de su salario.

Fuimos el más empobrecido de los países, según señaló la propia OCDE, tras la salida de la pandemia, y lo somos igualmente para llegar a cualquier tipo de recuperación. Mientras las Administraciones Públicas recudan cifras históricas mes tras mes, el poder adquisitivo de los españoles es mermado de igual modo, si a esta ecuación le sumamos fondos europeos que nadie consigue encontrar y que la deuda sigue descontrolada… juzguen ustedes mismos la evidencia de lo inferido.

Asistimos a la cifra de recaudación más histórica de nuestra historia con la última jefatura del Gobierno, casi 4.000 euros más por hogar y más de 1500 euros por persona, una barbaridad que se sustenta en el dopaje de la economía y el ataque constante a su estabilidad y seguridad, que unido al ataque a las instituciones judiciales crea un peligroso caldo de cultivo, que trae consecuencias claras en el presente, y peores escenarios en el futuro.

Desde el año 2019 somos el país que aumentó en mayor medida la presión fiscal sobre los ciudadanos, y las cifras de destino del dinero recaudado no dejan lugar a dudas del descalabro pretendido, no indexar impuestos e inflación, no deflactar el IRPF en su momento pasará factura en sus casas en la actual declaración de la renta por parte del recaudador. Los españoles pagaremos en esta renta, o dejaremos de percibir en otro caso, más que en ninguna otra ocasión, hecho señalado por la propia agencia tributaria, la propia inflación, y la progresividad del IRPF harán de la situación un testeo directo en los bolsillos de cada trabajador comprobando el daño infligido en éste tiempo atrás. Desde el 2018 prácticamente se subió un impuesto cada mes o se creó uno nuevo, pero el ansia recaudadora para controlar todo no cesará en 2025, donde ya se nos anunciaron nuevas pérdidas de poder adquisitivo.

Entre lo que el estado recauda por nuestra nómina y lo que abonamos en impuestos de gastos propios de cada hogar, el único beneficiado es la Administración Pública, ni pymes ni ciudadanos, eso sí, se permiten la licencia de enfrentarnos a unos con otros, no es tiempo de fanatismos, es tiempo de pensar en nosotros y los que vienen por detrás, a los que muchas veces no podemos culpar de nuestros propios errores. La suma de todos hará llevar de nuevo a los hogares una economía saneada que cumpla con nuestros objetivos vitales. Nos quieren armonizar con Europa, pero son sueldos muy inferiores, se acabó la broma, es hora de combatir la fiscalidad abusiva.