¿Franquicia? Sí, gracias

A nadie puede dejar indiferente las noticias negativas que vemos en la prensa sobre la franquicia. Generalmente casos de enfrentamientos entre partes por discrepancias en sus relaciones contractuales que tan solo a ellas atañen y que, sin entrar a dar o quitar razones, ni tan si quiera a cuestionarlas, al verse aireadas de esa forma, francamente abochornan. Se trata de diferencias que no deberían dirimirse en plaza pública, sino de forma privada, deseablemente primero por mutuo acuerdo de las empresas asociadas y, en caso de no ser posible, a través de los tribunales de justicia.

No hay relación humana, y mucho menos empresarial, en la que no terminen por aparecer los lógicos e inevitables desacuerdos. Pretender que los contratantes vean las cosas por igual y que no vayan a surgir diferencias entre ellos es vivir en un mundo de fantasía y en la antesala de una confrontación asegurada. El otorgamiento de acuerdos de franquicia, como de cualquier otra índole asociativa, debe establecerse sobre la clara voluntad de las partes a dialogar ante cualquier disconformidad y su firme intención de llegar siempre a un entendimiento y solución que coherentemente beneficie a ambas y a su relación. Lo que es a todas luces rechazable es que los empresarios terminen por lanzarse a la cara sus criterios y visión de las cosas con la presión que se pretende ejercer a la contraparte a través de medios de comunicación y redes sociales.

Basten unos datos para al menos reconocer el alcance de la extraordinaria aportación de la franquicia en nuestro país. Según registros de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), la fórmula de franquicia es empleada hoy en día por cerca de 1.400 marcas en España, un 82% de ellas de origen nacional, que operan en más de medio centenar de sectores de actividad diferentes y que integran unos 78 mil establecimientos, el 14,4% del total de negocios de comercio al por menor y de los que el 75% son franquiciados. Incluso más de 300 marcas españolas extienden sus redes comerciales a 139 países con 21 mil unidades de negocio ya operativas fuera de nuestras fronteras.

Nuestras franquicias acumulan una facturación que ya supera los 26 mil millones de euros, el 11,1% de las ventas detallistas, y dan trabajo a 300 mil personas, lo que supone el 17,2% del empleo minorista, siendo España uno de los países de nuestro entorno económico que muestra los mayores ratios de crecimiento de la franquicia desde hace décadas.

¿Un sistema problemático? Pues no. No solo estamos ante una forma de hacer negocios que no paró de ver incrementadas, año tras año, todas sus variables sin excepción, sino que muestra permanentemente unos registros irrisorios respecto a la conflictividad que se deriva de este tipo de acuerdos empresariales. De acuerdo con los datos del Observatorio de Jurisprudencia de la Franquicia del Comité de Expertos Jurídicos de AEF, el grado de litigiosidad de la franquicia se sitúa en apenas el 0,09%, con un total de 648 sentencias dictadas en los últimos 15 años, con una media de 43 anuales.

Es innegable que siempre habrá disensiones entre partes, en una u otra franquicia, en todas y cada una de esas 1.400 enseñas que funcionan hoy en España y las que estén por venir, pero debe serlo también que todos tenemos seguir trabajando por mejorar un sistema que tanto ha generado y comprometernos en su protección.

Un valor refugio en épocas de crisis como ha demostrado ser la franquicia, una solución ideal para el autoempleo de tantas y tantas personas en situaciones a veces precarias de contratación en un mercado laboral cada vez más inestable y, por su propia naturaleza, una forma de minorar los riesgos inherentes al inicio de toda nueva actividad empresarial, no puede ponerse en entredicho por las circunstancias particulares y situaciones puntuales entre empresarios que ellos mismos, y solo ellos, están obligados a solventar. Esperemos que así lo hagan y que, de esta forma, la única admisible, mejoren y asienten sus relaciones de negocio. Eso es y debe ser una franquicia. Nunca otra cosa.