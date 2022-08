El turismo gestiona su avance

La gran maquinaria del turismo debe convertirse en uno de los pilares de la economía española en la recuperación económica tras el efecto devastador de la pandemia. 2019 fue un año de récord para el turismo en facturación y número de visitantes y 2022 galopa con energía hacia un escenario de casi plena recuperación pese a los nubarrones que la coyuntura internacional arroja sobre la actividad económica. La guerra de Ucrania y el ritmo inflacionista de Europa pueden empañar el ritmo excelente del sector aunque los datos de este verano –con plenas ocupaciones y hambre de diversión sin mascarilla– sortearán los riesgos.

España ha recuperado la afluencia de turistas procedentes de los principales mercados europeos. Los visitantes procedentes del Reino Unido, Alemania y Francia –los principales países emisores– han dominado las grandes áreas turísticas españolas y las previsiones apuntan a que España cerrará 2022 con una cifra cercana a los 83,5 millones de turistas registrados en el año del récord, 2019, el último ejercicio antes de la pandemia. La facturación del sector también exhibirá en 2022 una recuperación envidiable. Las cifras esbozan que el turismo en España obtendrá un volumen de negocio de 141.000 millones de euros, un montante que se situará por debajo del año mágico 2019 (casi 155.000 millones de euros) pero en una clara línea de avance para volver a los mejores guarismos anteriores a la aparición del Covid-19.

Las vibraciones y los datos reflejan buenos augurios pero quizás donde hay que buscar una mayor satisfacción es en la voluntad de los protagonistas del sector de abordar una decidida apuesta por la modernidad, la digitalización y la sostenibilidad. Al igual que ocurre con otros sectores de actividad en los que los esfuerzos por sumar modernidad son claves para su crecimiento, el turismo ha entendido que debe anclar su futuro a los nuevos conocimientos para que el sol y playa no sea la única fórmula válida para el éxito económico del sector. Desde la administración está previsto poner en marcha el Plan de Transformación Digital de destinos turísticos y la promesa de una ingente cantidad de fondos Next Generation para que la caldera del sector siga a fuego vivo para acometer los grandes retos que tiene por delante. Otro de los aspectos que puede encuadrarse en la apuesta por la modernidad del turismo es la puesta en marcha de la Plataforma Inteligente de Destinos, cuya sede será Benidorm, y desde la cual se pretende calibrar de una manera fiable las nuevas tendencias que en cada momento adopta la demanda y la conexión de ésta con los destinos. Un poco de ciencia para un sector que cada vez necesita más avances para crecer. El "sol y la playa" es una ventaja de partida pero para estar en la cima hay que aplicar las mejores técnicas para sacarle todo el jugo al sector.

Convertido en una locomotora para la economía nacional, el turismo es también un efecto reclamo para el empleo. Las cifras del primer cuatrimestre ya invitaban al optimismo. De hecho, las afiliaciones de trabajadores del sector en el mes de abril de este año rozaban el dato de las registradas en el mes de mayo de 2019, lo que demuestra el vigor y las necesidades del sector. De todos modos, algunos subsectores como la hostelería no logran cubrir todas las demandas. Hay carencia de disponibilidad de empleos de calidad que en determinados lugares puede amenazar las buenas perspectivas de crecimiento del sector, al que no parece que por el momento pueda frenar el agitado mapa europeo con la guerra de Ucrania como motor de amenazas económicas. De todos modos, el alza de los precios, generalizado en toda Europa, no puede aparcarse a la ligera. El sector debe seguir haciendo los deberes sin eludir ninguna tarea.