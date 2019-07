¿Sigue siendo importante el G-20?

Cuando los líderes del G-20 celebraron su primera cumbre a finales de 2008, muchos acogieron con satisfacción lo que parecía ser un nuevo foro diverso y altamente representativo para elaborar soluciones comunes a los problemas mundiales. El grupo respondió bien a la crisis financiera mundial y, durante un tiempo, su surgimiento como foro para la coordinación internacional de políticas pareció ser uno de los únicos aspectos positivos de ese desastre.

Yo estaba ciertamente entre los que aplaudían los logros iniciales del G-20. Desde 2001, cuando identifiqué el surgimiento de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) como una característica clave de la economía mundial del siglo XXI, había estado solicitando una importante revisión de las estructuras de gobernanza mundial. Como argumenté en su momento, el dominio continuado del G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido) estaba cada vez más desfasado en relación con el complejo mundo de principios de la década de 2000. Hasta la fecha, la exclusión del G-7 de China es una omisión flagrante, agravada por la presencia de tantos países europeos, la mayoría de los cuales comparten una moneda y se rigen por las mismas normas de política fiscal y monetaria.

Lamentablemente, tras la cumbre del G-20 celebrada en Osaka, Japón, el mes pasado, no puedo evitar preguntarme si esta reunión también ha perdido su propósito. De hecho, el único acontecimiento relevante que surgió de la cumbre fue un acuerdo al margen entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping, quien negoció otra tregua en la guerra comercial de sus países.

Parte del problema, por supuesto, es que la gobernanza mundial en general ha sido marginada, ahora que Estados Unidos ha abdicado de su papel como custodio del orden internacional. Pero también hay problemas con el propio G-20. Por un lado, el grupo parece ser un vehículo adecuado para facilitar el diálogo mundial. Su membresía representa alrededor del 85 por ciento del PIB mundial y comprende la mayoría de las principales economías emergentes, incluidas las que no han adoptado una democracia liberal al estilo occidental. Con la ex-cepción de Nigeria, la economía más grande de África y el país más poblado, los países que uno esperaría que tuvieran un asiento en la mesa lo tienen. Y en el futuro, uno podría imaginarse a Vietnam y a algunos otros uniéndose a ellos.

Por otro lado, si bien el G-20 ha sido muy bueno en emitir comunicados grandiosos para reconocer la existencia de desafíos globales, ha demostrado ser totalmente incapaz de avanzar en la búsqueda de soluciones a los mismos. Para estar seguros, uno podría argumentar que no es realista esperar que un grupo de burócratas arregle todo lo que está roto en el mundo. En todo caso, es el deber de los activistas, empresarios y otros pensadores creativos presionar y persuadir a los líderes políticos sobre la necesidad de un cambio. Y sin embargo, cuando se trata de problemas que solo pueden abordarse de forma cooperativa a nivel mundial, no hay alternativa a organismos como el G-20. Incluso si los líderes políticos han adoptado todas las ideas correctas, todavía necesitan un foro para convertir esas ideas en políticas coordinadas.

En mi opinión, hay dos barreras que se interponen en el camino del G-20. En primer lugar, aunque es representativo, también es demasiado grande. Como he argumentado desde 2001, lo que el mundo necesita realmente es un G-7 más representativo, que incluya a los Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y los países BRIC. Este nuevo grupo residiría en el G-20 y representaría las tres cuartas partes del PIB mundial. Mientras que Canadá y un Reino Unido posterior a Brexit perderían parte de su influencia actual, no tendrían menos influencia que países de situación similar como Australia. En cualquier caso, no tienen por qué preocuparse: no hay razón para esperar una revisión diplomática de esta envergadura en un futuro próximo.

La segunda deficiencia del G-20 es que éste (al igual que el G-7) carece de un marco objetivo a través del cual establecer metas y medir el progreso hacia ellas. Desde el éxito inicial del grupo hace una década, su agenda ha sido fluida, con cada país anfitrión añadiendo algo nuevo a la mezcla en cada reunión anual. En el caso de la cumbre de Osaka, el gobierno japonés introdujo el objetivo de la atención sanitaria universal.

Nadie duda de que la atención sanitaria universal es una causa digna. Pero el G-20 tampoco ha hecho nada para ayudar a los estados miembros a ampliar la prestación de servicios de salud. Peor aún, el tiempo dedicado a hablar de boquilla sobre este nuevo objetivo podría haberse utilizado para debatir cuestiones pendientes como la resistencia a los antimicrobianos, que se añadió a la agenda del G-20 en 2016. El lenguaje sobre la RAM en el último comunicado era notablemente similar al de las cumbres anteriores, lo que sugiere que se han hecho pocos progresos.

Mientras tanto, el mercado de nuevos antibióticos se está deteriorando rápidamente. Sin una respuesta internacional concertada, las superbacterias resistentes a los medicamentos podrían costar diez millones de vidas al año para 2050, lo que daría lugar a una pérdida acumulada de unos 100 billones de dólares en la producción mundial. Lo que el mundo necesita ahora es acción, no palabras vacías.