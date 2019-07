España coloca 4.930 millones en letras a 6 y 12 meses con un interés en mínimos

Madrid, 9 jul (EFE).- El Tesoro Público español ha colocado este martes 4.930,5 millones de euros en letras a seis y doce meses, que en ambos casos han salido a un interés marginal aún más negativo que en la subasta previa y se han situado en mínimos históricos.

Según los datos de la subasta, España ha vendido 4.030,20 millones de euros en letras a doce meses que han salido a un interés marginal negativo del 0,463 %, inferior al -0,360 % de la puja del mes anterior, y que supone mínimos históricos.

Igualmente, el Tesoro ha adjudicado otros 900,30 millones de euros en letras a seis meses que han salido a un interés marginal del -0,492 %, inferior al -0,389 % de la puja de junio.

El rendimiento marginal registrado por las letras a seis meses también se ha situado en mínimos históricos.

En total, los inversores han demandado en la subasta de hoy algo más de 9.356,1 millones de euros, con lo que la ratio de la subasta -diferencia entre lo demandado y lo finalmente colocado- ha sido alta, de 1,89 veces.

Asimismo, el importe total vendido se ha situado en la parte media del objetivo previsto, ya que el Tesoro esperaba colocar entre 4.500 y 5.500 millones de euros.

El Tesoro ha logrado de nuevo cobrar más a los inversores por su deuda pese a la corrección que sufre este mercado.

Y es que tras los mínimos históricos marcados la semana pasada por el rendimiento del bono nacional a diez años (0,20 %), éste sube hoy hasta el entorno del 0,42 %, con la prima de riesgo en 77 puntos básicos.

La subasta de este martes es la segunda puja que el Tesoro ha celebrado en el mes de julio, ya que el pasado jueves día 3, colocó otros 3.866,58 millones de euros en deuda a largo plazo de distintas denominaciones, entre las que destacó la colocación de obligaciones a 10 y 30 años, en ambos casos con intereses en mínimos históricos.

Para el analista de XTB Joaquín Robles, España continúa aprovechando el escenario de tipos bajos para financiarse a tipos muy por debajo de su media histórica.

"El hecho de que todavía no se haya anunciado una formación de Gobierno estable, no está afectando a las emisiones de deuda", ha dicho el analista, que sostiene que los inversores están empezando a descontar una política monetaria continuista de la próxima presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde".

"Hasta el momento, España está cumpliendo con las necesidades de financiación previstas para 2019 (204.500 millones)", ha destacado Robles, que no obstante ha advertido de que el aumento de gasto publico "podría provocar que si no se realiza una reforma tributaria antes de final de año a causa de la no formación de Gobierno, sea necesario incrementar las emisiones de deuda para cumplir con los objetivos establecidos con Bruselas".