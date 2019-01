Las 10 frases por las que será recordada la 49 edición del Foro de Davos

Davos (Suiza), 25 ene (EFE).- Concluida la 49 edición del Foro Económico de Davos, cuesta encontrar un asunto que de forma mayoritaria haya concentrado la atención de los más de 3.000 líderes del mundo de la política o la empresa que han acudido este año a su cita en la localidad alpina.

La ralentización de China, el "brexit", Bolsonaro, Venezuela o las previsiones del FMI han sobrevolado un encuentro que está a punto de cumplir medio siglo.

El Foro ha estado marcado este año por las ausencias -el estadounidense Donald Trump, la británica Theresa May, el francés Emmanuel Macron, el canadiense Justin Trudeau o el chino Xi Jinping- y también por la escasa visibilidad de algunos asistentes, como el ministro de Economía del Reino Unido, Philip Hammond, que canceló a última hora su participación en una mesa redonda, lo mismo que el presidente de Goldman Sachs, David Solomon.

Los que sí han cumplido, como la reina Máxima de Holanda, el naturalista Richard Attenborough, el actor Matt Damon o la todavía canciller alemana, Ángela Merkel, han tenido intervenciones poco contundentes.

Pese a todo, ha habido alguna que otra controversia, matiz, debate e idea que merece la pena recordar (por orden de intervención):

- Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, tras alertar de riesgos para la economía global en 2019 aunque sin peligro de recesión: "Hay que reparar el tejado ahora que todavía brilla el sol".

- Pierre Moscovici, comisario europeo de Economía: "Todavía existe alguna posibilidad de que el Reino Unido de marcha atrás al "brexit" y permanezca en la Unión Europea"; la salida del Reino Unido debería hacerse efectiva el 29 de marzo.

- Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra: "Las empresas británicas no están preparadas para el "brexit"; aún quedan muchas cuestiones pendientes, pero es que además con los retrasos en el acuerdo no tienen mucho margen de maniobra".

- Jair Bolsonaro, presidente de Brasil: "No queremos una América bolivariana como hace poco existía en Brasil con gobiernos anteriores. La izquierda no prevalecerá, lo cual es muy bueno no solo para América del Sur sino también para el mundo".

- Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español: "La izquierda sí que ha propuesto conceptos políticos revolucionarios como la renta básica universal o la redistribución de la riqueza. Esas ideas son necesarias y reflejan la motivación del mundo al que nos encaminamos. Van a ser las bases del nuevo pacto social de la nueva era".

- Ana Botín, presidenta del Santander: "Queremos reglas del juego iguales para todos y que las empresas paguen impuestos allí donde operan", en referencia a los gigantes tecnológicos -Google, Amazon-, que deslocalizan sus sedes para reducir el pago de impuestos.

- Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola: "El que contamine, que pague", sobre la transición energética y la necesidad de que gobiernos e industria colaboren.

- Fang Xinghai, vicepresidente de la comisión china de valores: "La desaceleración de China no es una tragedia"; el PIB de China crecerá este año "sólo" un 6,5 %, la tasa más baja desde la crisis de 2008, aunque el FMI prevé que la economía global crecerá alrededor del 3 % este año.

- Sheryl Sandberg, jefa de operaciones y "número dos" de facto de Facebook: "Nunca pudimos prever las complicaciones inherentes a conectar a tanta gente", a propósito de la filtración de los datos de más de 50 millones de usuarios de la red social.

- Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft: "La privacidad de los datos personales debería ser un derecho humano fundamental".