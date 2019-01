Optimismo en Podemos tras una larga reunión con Hacienda sobre el Presupuesto

Madrid, 10 ene (EFE).- La reunión entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, para abordar el proyecto de Ley de Presupuestos que mañana será aprobado por el Gobierno ha finalizado con optimismo en la formación morada.

En el encuentro, que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados y se ha prolongado durante tres horas y media, Montero ha explicado a Podemos el Presupuesto de 2019 que entrará en las Cortes el lunes y ambas partes han abordado las principales medidas del pacto presupuestario firmado entre Gobierno y la formación morada, entre ellas una nueva regulación para frenar la burbuja inmobiliaria.

Tras la reunión y en declaraciones a EFE, Echenique ha afirmado que "la visión general parece adecuada", pero ha señalado que falta analizar el detalle de los datos que ha dado el Ministerio de Hacienda.

De momento, el grupo parlamentario de Unidos Podemos ha salido satisfecho con la nueva aproximación con Hacienda tras advertir que no apoyaría las cuentas públicas de 2019 si no había medidas concretas para que los ayuntamientos pudieran limitar los precios del alquiler en determinadas zonas o si no se incrementaban las partidas destinadas a becas, a la dependencia o a ciencia e innovación.

Horas antes, Echenique había señalado que una vez firmado el acuerdo presupuestario con el Ejecutivo es importante "vigilar" que se cumple, en un momento en el que "hay acuerdos de extrema derecha, llenos de barbaridades", ya que el pacto con el Gobierno contiene medidas que mejorarán "las condiciones materiales de la gente", como la limitación de las casas de apuestas.