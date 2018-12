Comerciantes del mercado Maravillas deberán hacer obras para evitar cierre

Madrid, 21 dic (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha abierto un expediente sancionador al mercado municipal de Maravillas, que se mantiene en suspenso, y ha exigido a los comerciantes que realicen un plan de obras para solucionar las deficiencias del edificio y evitar la posibilidad del cierre.

A la salida del Pleno en el que han sido aprobados los presupuestos municipales de 2019, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha explicado que el Consistorio intervino tras recibir "una serie de denuncias y de quejas" por parte de los servicios técnicos, que advertían de "un posible mal estado de la edificación".

Tras realizar una inspección, el Ayuntamiento se reunió con los comerciantes y constató que, efectivamente, podía haber "problemas de seguridad" en el inmueble, por lo que les instó a desarrollar un plan de obras "que permita restituir la situación".

La apertura de un expediente sancionador responde a la necesidad de "priorizar la seguridad" garantizar "que los comerciantes cumplen con ese plan de obras y cumplen con sus obligaciones de conservar adecuadamente" este mercado del distrito de Tetuán, ha apuntado Calvo.

"Si no fuera así, el Ayuntamiento tendría la obligación de iniciar un expediente de cierre. No queremos llegar a eso, y entendemos que no vamos a llegar a eso, (porque) es un mercado muy importante en el que compran muchos vecinos", ha declarado el concejal.

El expediente sancionador se levantará, ha concluido, "cuando se pueda garantizar la seguridad".