Primeras acreditaciones para la validación del principio de no dañar al medioambiente exigido por el MRR

Celia Moro Aguado Madrid

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha concedido las primeras acreditaciones para la validación de la autoevaluación con respecto al principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (o principio DNSH, do not cause significant harm por sus siglas en inglés), que se exige para acceder a las ayudas para proyectos de inversión o reformas en el marco del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR) conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17029.

Se trata de unas de las primeras acreditaciones de este tipo emitidas en todo el mundo y han sido concedidas a a European Quality Assurance Spain (EQA) y a la Agencia de Certificación Española (ACIE).

Según la norma establecida por las instituciones europeas, las reformas ejecutadas en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) deben demostrar que cumplen con el principio DNSH recogido en el Reglamento (UE) 2020/852 a través de este tipo de acreditaciones.

Por tanto, este certificado atestigua que la entidad acreditada dispone de procesos de evaluación y decisión confiables, que el personal que las realiza es competente e imparcial y que tiene la capacidad técnica de evaluar la declaración del titular sobre su cumplimiento del principio DNSH, además de que operan de acuerdo a normas internacionales. Así, las administraciones pueden disminuir los riesgos asociados a la fiabilidad de los validadores.

Además, la Administración podrá exigir que la autoevaluación exigida por las normas se valide de forma externa para confirmar sus conclusiones y garantizar que tienen una base técnica sólida, son razonables y están suficiente y apropiadamente justificadas. Sin embargo, las organizaciones que realicen esta validación debe ser independiente y contar con la competencia técnica necesaria.