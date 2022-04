El 86% de los encuestados por KPMG no optará a los fondos europeos por desconocimiento

Celia Moro Aguado Madrid

De los más de 1.100 directivos que participaron en la encuesta Perspectivas España 2022, el 52%, afirma que no optarán a los fondos del programa Next Generation EU y del 48% que tendrían intención de hacerlo, un 17% considera que no cuenta con un proyecto elegible para ello.

Entre los motivos que este último grupo alega, el 44% destaca que no conoce los requisitos concretos del Plan mientras que el 42% ignora el proceso de presentación de proyectos.

Asimismo, el 28% afirma que no tiene experiencia en los ámbitos de actuación que establece el Plan Europeo de Recuperación o le faltan recursos internos (26%).

Respecto a los PERTE, uno de cada cuatro encuestados estaba interesado en participar en el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, mientras que el 20% participaría en proyectos del PERTE de hidrógeno sostenible, el 12% en el de agricultura, el 10% en salud y, de forma destacada, un 29% no participaría en ninguno de ellos. A su vez, un 17% aún no tenía decidida su participación.

Obstáculos para el acceso a las ayudas

Entre los principales inconvenientes para la implementación de los fondos del Plan Europeo de Recuperación, la mayor parte de los participantes en la encuesta (72%) destaca la excesiva carga burocrática. A continuación señalan los requisitos de participación (44%), las dificultades para definir proyectos (43%), los plazos demasiado ajustados (29%) y, por último, la falta de capacidad para completar los fondos con inversión propia (24%).