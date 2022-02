Los fondos Next Generation son un acelerador para impulsar el autoconsumo eléctrico

Durante el fondo "Next Generation EU: oportunidades para el autoconsumo eléctrico en la empresa" se ha puesto de manifiesto la importante oportunidad que suponen las ayudas europeas para seguir fomentando la inversión de las empresas en proyectos de autoconsumo.

Carmen Urraca, de Banco Sabadell, ha destacado que "es el momento de que todas las empresas se planteen incorporar energía solar fotovoltaica a sus instalaciones para amortiguar el efecto de los precios de la energía sobre su coste" y que la serie de subvenciones al almacenamiento de energía solar fotovoltaica por parte de las empresas.

Ha animado a las empresas a solicitar estas ayudas, ya que los proyectos deben licitarse como máximo en diciembre de 2023 y el 95% las convocatorias están abiertas, con la excepción de la Rioja y Cantabria.

Debe tenerse en cuenta que las solicitudes se otorgan por orden de presentación de la solicitudes y que deben presentarse antes de la instalación.

Según ha manifestado Delia Rebollo, de Iberdrola, el ritmo de crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas desde 2019 ha sido exponencial debido a diversos factores como la estructura de los peajes, el cambio de normativas, las instituciones que han ido el despegue de la demanda de autoconsumo Y posteriormente la subida de precios de la electricidad y las ayudas de Next Generation han supuesto nuevos incrementos.

Según Rebollo, hablando sobre las subvenciones europeas, "las cuantías tanto a nivel individual por proyecto como a nivel general son exorbitantes. Antes las ayudas se agotaban enseguida, en cuestión de días, pero las de Next Generation no se han agotado en la mayoría de comunidades. Las cuantías NG no tienen parangón con las que ha habido hasta ahora".