Juan Manuel Revuelta, CEO de Finnova, "los Next Generation son un reto que no es en absoluto evidente"

Celia Moro Aguado Madrid

Juan Manuel Revuelta, CEO de Finnova, Fundación hispano belga para la financiación de la innovación, advierte sobre la necesidad de que España no deje pasar este "tren que no va a volver a pasar" refiriéndose a los fondos Next Generation y pone el foco sobre la necesidad de que las empresas reciban formación sobre como acceder a los fondos europeos y sacar adelante un proyecto empresarial.

"Los fondos Next Generation en términos macroeconómicos significan 12 veces el producto interior bruto de lo que fue el Plan Marshall. Es el mayor programa de recuperación económica de la historia de la humanidad", afirma Revuelta; sin embargo, añade que "tenemos una España a dos velocidades"; a pesar de que destacamos en grandes hitos, somos el peor país en absorción de fondos del periodo 2014-2020, solo hemos sido capaces de absorber el 50% de estos y aún nos quedan 12.000 millones de euros por gastar.

El CEO de Finnova considera que una de las razones que nos limitan en este aspecto es la falta de capacitación en el sector público: "nos faltan funcionarios especializados en la gestión de fondos".

En este sentido, destaca el necesario papel de los jóvenes, con formación, que hayan realizado programas de movilidad, tanto en el sector público como en el privado.

"Como vamos a ser capaces de reprogramar 12.000 millones de euros y además de gestionar adecuadamente la programación de 140.000 millones de euros que tienen que estar en un 70% diseñados por escrito antes del 2023, en un entorno en el cual el sector público tiene muchos funcionarios pero que sepan de productos europeos no hay suficientes. Los buenos están absolutamente colapsados y algunos se están prejubilando. Encima son proyectos que no pueden tener riesgo, Bruselas busca proyectos sin riesgo administrativo, sin riesgo tecnológico".

Otro de los problemas que destaca Revuelta es el enfoque de España respecto a los fondos Next Generation, ya que considera que está excesivamente dedicado al sector público. Pone como ejemplo el recién aprobado PERTE agroalimentario: "para el sector primario si no me equivoco como mínimo debe destinarse un 5%. Lo que es agroindustrial debería estar proporcionado ( ) Al final es la empresa y la industria la que genera empleo o un empleo sostenible, un empleo que paga impuestos. No se puede cambiar la economía dándole al sector privado muy poca presencia".

Además, llama la atención sobre el hecho de que los Next Generation permiten "por primera vez en la historia de los fondos europeos" la complementariedad de las ayudas. Los fondos FEDER, el Fondo Social Europeo, el programa Life, Horizonte, etc. pueden complementarse con los Next Generation.

Revuelta insiste en que es necesario quitarse miedos y aprender a gestionar y solicitar esos fondos, ya que hay personas que pueden beneficiarse pero no tienen los conocimientos necesarios. Por ello, Finnova lleva a cabo tres misiones: una divulgativa, otra formativa y una última apoyando a las empresas que quieran iniciar un proyecto.

"Las Cámaras de Comercio al final no hacen más que publicar, sugiere una idiosincrasia muy española que es la improvisación, la no programación".

Apuestan por la innovación, en línea con lo que propone la Comisión Europea. "Europa quiere un cambio de economía a una mucho más innovadora, un cambio de modelo. Pide digitalización, economía circular y energías renovables".

Otro aspecto importarte para el CEO es trabajar con proyectos piloto pequeños, que sean escalables y que demuestren que funcionan. "Una vez que ese proyecto tiene el sello europeo puedes asociarte con otros y generar un gran proyecto. Los fondos no van a venir automáticamente, requieren proyectos reales. Yo me temo que hay cierto riesgo de perder oportunidades."

Los próximos años van a estar caracterizados por plazos muy cortos, por lo que según Juan Manuel Revuelta hay que empezar ya y recomienda a las empresas o autónomos que quieran llevar a cabo un proyecto que primero aprovechen los recursos gratuitos que hay en la red, por parte del sector público, de la Comisión Europea, de su web y su canal de Youtube. También que intenten asociarse y que busquen proyectos que realmente sean transformadores e innovadores.