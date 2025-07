Se acabaron los mitos y bulos sobre los coches eléctricos: Faconauto y AEDIVE han creado el decálogo de seguridad de los vehículos de batería

Las dos entidades quieren asegurar la confianza en los vehículos eléctricos, tanto de los actuales consumidores y propietarios como de los que lo serán en el futuro.

Cada vez que ocurre un incidente en el que se ve implicado un coche eléctrico, saltan todas las alarmas, la noticia abre los informativos y las dudas sobre su seguridad vuelven a desatarse. El incendio de un vehículo de combustión no suele ser noticia y tenemos tan asumido que un coche movido por gasolina o gasóleo puede incendiarse que no nos sorprende pero parece que los eléctricos no deberían incendiarse pero lo cierto es que también pueden arder y a pesar de todos los mitos, en un porcentaje muy inferior al que lo hacen los vehículos térmicos.

No solo el teme a de los incendios está siempre alrededor de los eléctricos, también la seguridad de la recarga doméstica o el mantenimientos de los coches con baterías también están rodeados de mitos y falsas afirmaciones. Cuando se hace una utilización correcta y dentro de la normativa legal y técnica, tanto los vehículos como los puntos de recarga son totalmente seguros.

Los coches eléctricos son tan seguros o más que cualquier otro vehículo cuando se hace un uso correcto.

Acabar con los mitos y falsedades del vehículo eléctrico

Faconauto, la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas en el mercado español, y AEDIVE, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, han unido fuerzas para acabar con todos estos mitos y han elaborado el Decálogo de Seguridad del Vehículo Eléctrico. El objetivo es concienciar al público desde que entra en un concesionario para interesarse por un vehículo eléctrico y eliminar cualquier posible duda o prejuicio sobre la seguridad de los coches eléctricos.

AEDIVE pone su aval técnico y su experiencia en el desarrollo de la movilidad eléctrica gracias a su contacto directo con fabricantes de automóviles, de componentes y los usuarios finales, tanto desde su entidad como a través del VEM, el salón del Vehículo Eléctrico de Madrid que organizan en la plaza de Colón, con acceso libre para el público, y que este año celebrará su décima edición en el mes de septiembre.

Los responsables de Faconauto y AEDIVE durante la presentación del Decálogo de Seguridad del Vehículo Eléctrico.

En el texto elaborado por Faconauto y AEDIVE se recogen estas diez certezas técnicas frente a los mitos más extendidos:

1. Protección por diseño. Los vehículos eléctricos cumplen normativas más estrictas que los convencionales. Sus baterías integran sistemas de supervisión continua desde su concepción para detectar y corregir cualquier anomalía.

2. Menos incendios, más seguridad. Los datos lo confirman: los vehículos eléctricos sufren menos incendios que los de combustión, desmontando así uno de los temores más repetidos.

3. Baterías bajo control total. Están monitorizadas las 24 horas. Tecnologías como las baterías LFP (litio-hierro-fosfato) reducen aún más el riesgo de incendio.

4. Carga doméstica segura. Un punto de recarga instalado por profesionales cualificados garantiza una experiencia segura. Ante cualquier anomalía, el sistema interrumpe el flujo eléctrico de forma automática.

5. Nada de enchufes domésticos. Usar enchufes tipo schuko durante horas es peligroso. No están preparados para estas exigencias y pueden sobrecalentarse. Es imprescindible instalar un cargador específico.

6. Mantenimiento mínimo, pero esencial. Aunque requieren menos revisiones, es fundamental seguir el plan del fabricante, especialmente en lo referente a la batería. Las intervenciones deben realizarse siempre en talleres cualificados.

7. Protocolo post-impacto. Si se ha producido un golpe en los bajos del vehículo, conviene revisarlo en taller antes de estacionarlo en un garaje cerrado.

8. El agua sí apaga incendios. Lejos del mito, el agua es efectiva contra incendios en eléctricos. Los bomberos están formados y equipados para intervenir, y los residuos se gestionan conforme a normativa.

9. Espacios compartidos seguros. Informar de la presencia de vehículos eléctricos permite adoptar medidas preventivas, como señalizar correctamente las plazas o planificar intervenciones en caso de emergencia.

10. Profesionales, siempre. La instalación de puntos de carga y cualquier revisión debe estar en manos de expertos cualificados, conocedores de la normativa y los protocolos adecuados.